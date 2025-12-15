El conductor del camión que deja dos heridos leves en Almería da positivo en drogas

Imagen del accidente ocasionado por un camión que se ha salido de la vía cuando circulaba por carretera de Ronda, en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El varón de 26 años y vecino de Roquetas de Mar (Almería) que se ha salido de la vía cuando circulaba por carretera de Ronda, en Almería capital, y ha dejado heridas a dos personas, ha dado positivo en los test de drogas a los que ha sido sometido por parte de la Policía Local.

Así lo han confirmado fuentes municipales tras el accidente de tráfico que ha tenido lugar sobre las 14,10 horas a la altura del número 135 de esta transitada vía de la ciudad, cuando el vehículo circulaba en sentido descendente y, por causas que aún se investigan, se ha salido por la margen derecha, ha invadido la acera y se ha llevado por delante 40 metros de valla de protección antes de empotrarse en la fachada de una tienda de muebles.

Entre los heridos se encuentra el propio conductor del camión, que ha dado 0,0 en las pruebas de alcohol, y una chica que caminaba por la acera, la cual al percatarse de lo que estaba ocurriendo "salió corriendo y tropezó".

La joven fue evacuada en ambulancia convencional al Hospital Universitario Torrecárdenas con contusiones en una rodilla. Por su parte, el conductor del camión será citado próximamente en los juzgados de Almería por un presunto delito contra el tráfico.