Un contingente de 800 militares acude al relevo por seis meses en la misión de la OTAN en Eslovaquia

Militares del contingente para la misión de la OTAN en Eslovaquia. - MINISTERIO DE DEFENSA

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un contingente formado por más de 800 militares del Ejército de Tierra, de los cuales unos 650 son legionarios de la Brigada de la Legión, han dado el relevo entre los días 15 y 21 de junio en el marco de la misión OTAN en el Flanco Este de Europa en Eslovaquia (F-E SVK), cuya Unidad Base Generadora (UBG) es la Brigada 'Rey Alfonso XIII', II de la Legión.

El personal del contingente SVK VI ha partido desde los aeropuertos de Torrejón de Ardoz (Madrid), Málaga y Almería, para relevar a sus compañeros de SVK V, tras seis meses desplegados, según informa Defensa en una nota.

La misión de la OTAN en Eslovaquia forma parte de los esfuerzos de la Alianza Atlántica por reforzar la defensa colectiva y la disuasión en su Flanco Este, tras el deterioro de la situación de seguridad en 2022, y que se materializa en el despliegue de nuevos grupos de combate en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, a petición de los países anfitriones.

El contingente entrante está formado por un Grupo Táctico con base en la X Bandera 'Millán Astray', perteneciente al Tercio 'Alejandro Farnesio' 4º de la Legión, con sede en Ronda (Málaga).

Las capacidades complementarias las proporcionan personal de la Bandera de Zapadores, Grupo de Artillería, Grupo de Caballería, Bandera de Cuartel General de la Brigada de la Legión y diversas unidades del Ejército de Tierra.

Además, el Grupo Logístico de la Legión, es la base de la Unidad Logística del contingente, apoyado por personal de diferentes Agrupaciones de Apoyo Logístico (AALOG) y de la Agrupación de Sanidad (Agrusan1).

Esta unidad es la encargada de proveer y sostener al personal, gestionando todo lo necesario para proporcionar las estructuras logísticas y sanitarias al contingente para el desarrollo de la misión durante los próximos seis meses. El mando de la fuerza recae en el coronel Fernando Sánchez Pérez, jefe del Tercio 'Alejandro Farnesio' 4º de la Legión.

Las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de capacidades en Eslovaquia, integradas en la Multinational Brigade Slovakia. Desde el 1 de julio de 2024, España asumió el liderazgo de esta Brigada multinacional, relevando a la República Checa.

La Brigada despliega en Eslovaquia una agrupación táctica denominada Multinational Brigade Task Force Slovakia (MN BDE TF SVK), integrada por fuerzas de España, Eslovaquia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y la República Checa, que bajo el liderazgo español aportan capacidades complementarias a la misión. El 16 de diciembre de 2025, la Brigada 'Rey Alfonso XIII', II de la Legión asumió el liderazgo de la MN BDE TF SVK.