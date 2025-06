Convocan a los trabajadores de Infoca en Almería a concentrarse para mejorar sus condiciones laborales y seguridad

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CGT y la asociación de trabajadores Movimiento Infoca, con representación en la Agencia de Emergencias de Andalucía, han convocado a la plantilla de Almería a una concentración para este lunes a partir de las 10,30 horas, en la calle en Canónigo Molina Alonso, con el objetivo de protestar por la situación actual del Plan Infoca. Esta protesta sucede de forma inmediata a la celebrada el pasado viernes en Córdoba y a otras a principios de junio convocadas por sindicatos como CSIF, CCOO y UGT.

En un comunicado conjunto remitido por Movimiento Infoca, se señala que, "a pesar de estar ya inmersos en pleno 'Alto Riesgo'" --periodo que abarca del 1 de junio al 15 de octubre-- "en el que deberían estar ya todos los trabajadores y medios de manera completa respecto al catálogo de medios, contamos con una plantilla con más bajo número de personas de los últimos 20 años".

Las organizaciones critican que no se han hecho los llamamientos para cubrir interinidades, "habiendo grupos de bomberos forestales incompletos, y por tanto inoperativos para poder actuar". A esto se le suma "la falta de EPI, estando buena parte de ellos con los EPIS caducados o en mal estado".

Otro de los problemas más grandes a los que se están enfrentando, según inciden, son unos vehículos que no cumplen con las características necesarias para poder entrar en terrenos de monte, "dándose situaciones como llegar varias horas tarde a incendios, o tener que hacer largas caminatas hasta poder llegar al incendio, con lo que eso supone tanto de desgaste personal, como la ineficacia para poder parar el incendio".

"Esta situación se da en medio de unas falsas promesas en las cuales la propia Junta de Andalucía firmó el plus de antigüedad para la plantilla, algo que no ha llegado, siendo uno de los pocos colectivos de la administración pública andaluza que no los reciben", lamentan.

Por todo esto, las organizaciones convocantes piden a la plantilla y a la ciudadanía en general sumarse a la protesta en aras de "un servicio público eficiente, que sea capaz de cuidar del monte andaluz y de los trabajadores que forman parte del dispositivo".