El Cooltural Fest Almería cierra sus puertas con más 70.000 asistentes y las actuaciones de Antílopez o Tres Caladas

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cooltural Fest ha clausurado su nueva edición con más de 70.000 asistentes y con las actuaciones de los artistas Georgina, Tres Caladas, Jaguayano, Andreew, Antílopez y Sanguijuelas del Guadiana en el Escenario Playa junto al Paseo Marítimo Carmen.

Esta edición ha registrado un crecimiento de público debido a la ampliación de la superficie del recinto principal y gracias a las nuevas zonas de descanso y servicios, según ha detallado el Consistorio almeriense en una nota, sobre esta cita organizada por Crash Music junto al Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento.

La cantante y compositora venezolana Georgina abrió a las 18,00 horas la fiesta de clausura que se prolongó hasta el inicio de los fuegos artificiales junto al espigón de la térmica. Georgina tras su éxito en Venezuela y recorrer gran parte de Latinoamérica, en 2008 fija su residencia en España para forjar aquí una carrera en solitario. Desde entonces, ha publicado varios discos con Warner Spain, ha realizado más de 150 actuaciones y ha conseguido numerosos reconocimientos, llegando a ser nominada a los Grammy Latinos con temas como 'Bienvenido a mi habitación' o 'Soñador'.

Tras ello, recogió el testigo la banda madrileña Tres Caladas. El grupo interpretó temas de su disco debut como 'Vuela alto' o 'Charlotte', además de algunas canciones de su próximo disco como 'Arde +' o 'Violeta'. La jornada continuó con los jóvenes Jaguayano y Andreew; el primero de ellos cántabro tocó temas como 'Encarcelado', 'Ya es verano' o 'Todo retumba'; mientras que el segundo también venezolano interpretó canciones con referencias a múltiples canciones de diversa procedencia, desde Camarón a Nino Bravo pasando por el 'Take on me' de A-Ha.

Entrada la noche, el dúo Antílopez, formado por Miguel Ángel Márquez y José Félix López, esta vez arropado con banda y los extremeños Sanguijuelas del Guadiana ofrecieron los puntos álgidos de la velada. A la pareja onubense abrió con la canción 'Mientras' y se remontaron a las más añejas como 'Musa en paro busca poeta' o 'Prefiero'. El cierre vino con los jóvenes Sanguijuelas del Guadiana, quienes interpretaron temas como 'La brecha', 'Puñales de plata', 'Pa que me llamas' o '100 Amapolas'.

La edición de este año ha concluido con cifra récord ya que finalmente se han sobrepasado los 70.000 asistentes con las actividades que el festival ha integrado en esta semana de Feria restante, con cuatro jornadas de Ruta Gastromusical y esta fiesta de clausura en el Escenario Playa.