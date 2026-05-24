'Costa de Almería' se promociona como destino de golf en la Convención Europea Iagto

El Servicio Provincial de Turismo de Almería ha participado en la IAGTO European Convention (IEC). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Provincial de Turismo de Almería ha participado en la IAGTO European Convention (IEC), un encuentro clave para la industria turística internacional que se celebra del 18 al 20 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Málaga (Fycma). El objetivo estratégico es consolidar y promocionar la marca 'Costa de Almería' como un referente dentro del segmento del turismo de golf.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el evento replica el modelo de las convenciones celebradas en Asia y América del Norte, basándose en un formato de citas pre-programadas. Durante dos intensas jornadas, las mesas de trabajo se convierten en el epicentro de reuniones de negocio entre compradores, proveedores, organizaciones de turismo y proveedores de servicios del sector.

Asimismo, ha apuntado que en esta cuarta edición, la convención ha experimentado un notable crecimiento, obligando a la organización a aumentar su capacidad por encima de las 250 mesas de trabajo. A su juicio, este incremento da prioridad a los proveedores miembros de Iagto de los países europeos mediterráneos, manteniendo al mismo tiempo las puertas abiertas a profesionales del resto del continente.

Desde el Servicio Provincial de Turismo se viene apostando firmemente por vincular la provincia a los valores del deporte. A través del impulso de eventos deportivos en el territorio, la Diputación busca potenciar una imagen de marca que posicione a Almería como "el destino perfecto: un entorno completo, seguro, cercano y con un clima excepcional que permite jugar al golf y disfrutar de las vacaciones durante todo el año".

"La participación en esta convención es una acción estratégica fundamental debido a su alto impacto en el mercado internacional y, de forma muy particular, en el segmento premium del turismo de golf", ha señalado la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, quien ha considerado fundamental las nuevas conexiones previstas con mercados europeos para potenciar este segmento.

Más allá de los turoperadores y agentes de viajes, la Iagto European Convention cuenta con una destacada presencia de medios especializados. Publicaciones de golf, sitios web sectoriales y programas de televisión con editoriales de peso en el turismo deportivo cubren el evento de forma activa. Asimismo, productoras de televisión, guías impresas de destinos y fotógrafos especializados también se dan cita en Málaga para postularse como socios comerciales de Iagto, lo que multiplica la visibilidad y el alcance de la oferta almeriense.