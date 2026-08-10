Cuatro detenidos tras desarticular en Almería la rama de una red que traficaba con hachís refrigerado hacia Europa

1109847.1.260.149.20260810120639 Hachís y arma intervenidos durante la operación 'Indalo Green' en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a cuatro personas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas tras desarticular la rama almeriense de un grupo organizado de carácter internacional dedicado al tráfico de hachís e intervenir alrededor de media tonelada de polen de alta pureza, de la que 350 kilos corresponden a variedades tipo 'dry' que debían conservarse a bajas temperaturas para mantener sus propiedades.

La operación, denominada 'Indalo Green' y desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, también ha permitido intervenir más de 50 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío, un arma corta, munición, 3.000 euros en efectivo, diversos útiles destinados al envasado de droga, dos vehículos de alta gama y siete terminales telefónicos.

La investigación se inició durante el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una persona que presuntamente se dedicaba al acopio de "importantes cantidades de marihuana" procedentes de distintos puntos de las provincias de Almería y Granada para su posterior transporte hacia otros países europeos.

Las pesquisas permitieron vincularlo con una estructura que también adquiría e introducía polen de hachís de alta calidad para almacenarlo y trasladarlo hacia el centro de Europa, además de aprovechar los mismos portes para transportar hachís convencional y cogollos de marihuana.

El comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Almería, Antonio María Delgado de los Reyes, ha señalado que el dispositivo se ha desplegado en El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar y la capital, mientras que la droga fue intervenida en El Toyo. La organización contaba, según ha explicado, con "domicilios para vivir, domicilios de guarda y domicilios de seguridad".

La fase final comenzó el pasado jueves con la interceptación de un vehículo procedente de Granada y la detención de uno de los integrantes, tras lo que los agentes mantuvieron el dispositivo hasta que otros investigados acudieron a uno de los puntos de guarda a recoger material y fueron detenidos "in fraganti". Al día siguiente se practicaron cuatro registros simultáneos.

El jefe de sección de la Udyco de Almería, Juan Antonio Sánchez, ha explicado que entre la droga intervenida figuran dos variantes de hachís 'dry', denominadas 'Dry Ice Frozen' y 'Static'. En su elaboración se utiliza dióxido de carbono sólido o hielo seco a muy baja temperatura para extraer el polen, un procedimiento "mucho más costoso" con el que se consigue una mayor pureza.

Los 350 kilos de esta sustancia fueron localizados ocultos en varios frigoríficos y en un arcón congelador para mantener la cadena de frío. Sánchez ha explicado que esta necesidad condiciona también su introducción desde Marruecos, que puede realizarse en pesqueros con hielo o mediante contenedores y camiones refrigerados con mercancías perecederas.

Por su parte, Delgado de los Reyes ha situado el precio de este polen de hachís en unos 14.000 euros por kilo y ha señalado que algunas modalidades, como la 'Static', pueden alcanzar precios similares a los de la cocaína. El comisario ha estimado que el conjunto de la droga intervenida podría alcanzar un valor de entre cinco y seis millones de euros en el mercado.

LOGÍSTICA Y DESTINO EUROPEO

Los transportes por carretera se realizaban bajo la modalidad 'go fast' con vehículos de alta gama. El comisario ha asegurado que los seguimientos y vigilancias han permitido detectar desplazamientos "a una media de 200 kilómetros por hora" y ha citado el uso de Audi RS4.

Los agentes han localizado además seis logotipos distintos en la droga, entre ellos 'Static' y 'Prada'. El jefe de sección de la Udyco ha explicado que estos distintivos indicaban que el producto "iba destinado a diferentes grupos u organizaciones destinatarias" y servían para identificar el origen de lo que adquirían.

Uno de los arrestados había sido detenido recientemente en virtud de una orden europea de detención emitida por Alemania también por tráfico de drogas y organización criminal.

Sánchez ha indicado que la investigación continúa a nivel internacional para tratar de dar con los destinatarios finales en distintos países europeos, a través de la Udyco central y de los oficiales de enlace en Bélgica, Países Bajos y Alemania, además de Europol.

La operación se enmarca en las actuaciones contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza de uno de ellos y dejó a los otros tres en libertad con cargos y con medidas restrictivas de libertad. La Policía Nacional ha señalado que no descarta nuevas actuaciones.