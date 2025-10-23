Cuatro detenidos en El Ejido (Almería) tras desmantelar tres plantaciones de marihuana y una nave con cocaína y armas

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de El Ejido (Almería) durante la detención de uno de los implicados. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Matagorda, pedanía de El Ejido (Almería), tras desmantelar un complejo narco con tres plantaciones interiores de marihuana, en las que se intervinieron 901 plantas destinadas al cultivo, y una nave con cocaína y armas de fuego.

El juzgado instructor ha decretado prisión provisional para los dos principales encartados por delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, mientras que las otras dos personas arrestadas han quedado en libertad con cargos.

Los principales detenidos contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública, atentado a agente de la autoridad y malos tratos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En la operación, denominada 'Abeto', los agentes intervinieron además 1,5 kilos de cocaína, dos armas cortas --una pistola Luger y un revólver--, 27 cartuchos de munición, 4.820 euros en efectivo y diverso equipamiento empleado para el cultivo, como 81 focos LED, 55 balastros, cuatro filtros de carbono, cuatro extractores y cinco aparatos de aire acondicionado. El conjunto del material incautado alcanza un valor en el mercado ilícito superior a 170.000 euros, según la Oficina Central Nacional de Estupefacientes.

El "fuerte olor" a cannabis y un consumo eléctrico desorbitado en una nave de la calle Rastro de Matagorda, donde la compañía Endesa confirmó una acometida muy superior al consumo doméstico habitual, motivaron el inicio de la investigación.

Tras varias "vigilancias discretas", los agentes comprobaron la existencia de un cultivo 'indoor' y obtuvieron autorización judicial del Juzgado de Instrucción número 6 de El Ejido para practicar la entrada y registro en la nave y en dos viviendas próximas utilizadas por los sospechosos.

En el interior de los inmuebles fueron localizados los cuatro detenidos y sus respectivas parejas, que mantenían dos plantaciones paralelas en sus domicilios y accedían a diario a la nave con llaves propias.

El operativo, desarrollado a primera hora del 15 de octubre, contó con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de la Policía Local de El Ejido y técnicos de Endesa, que desconectaron tres enganches ilegales de suministro eléctrico.

Las labores de registro se realizaron "sin incidentes reseñables, aplicando la fuerza mínima imprescindible para acceder a los inmuebles", donde se hallaron varios menores que quedaron al cuidado de familiares designados.

Las armas intervenidas fueron remitidas al área de Policía Científica para su análisis balístico, mientras que las sustancias estupefacientes se enviaron al Área de Sanidad Exterior de la Subdelegación del Gobierno en Almería para su pesaje y análisis oficial.