Declarado un incendio forestal en el paraje Fuente El Quinto, en Antas (Almería)

Incendio forestal en el paraje Fuente El Quinto, en Antas (Almería). - EMA INFOCA

ANTAS (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado a las 11,05 horas de este martes un incendio forestal en el paraje Fuente El Quinto, en el término municipal de Antas (Almería).

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción a través de la red social 'X', el operativo movilizado hasta la zona está integrado por dos helicópteros semipesados, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Este incendio se suma a los últimos fuegos forestales registrados en la provincia durante las últimas semanas, entre ellos los declarados en El Saltador, en Carboneras, y en el paraje El Pocico, en Huércal de Almería, que obligaron a desplegar amplios dispositivos del Plan Infoca.