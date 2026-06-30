Declarado un incendio forestal en el paraje Fuente El Quinto, en Antas (Almería)

Incendio forestal en el paraje Fuente El Quinto, en Antas (Almería).
Incendio forestal en el paraje Fuente El Quinto, en Antas (Almería). - EMA INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 30 junio 2026 12:24
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ANTAS (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado a las 11,05 horas de este martes un incendio forestal en el paraje Fuente El Quinto, en el término municipal de Antas (Almería).

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción a través de la red social 'X', el operativo movilizado hasta la zona está integrado por dos helicópteros semipesados, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Este incendio se suma a los últimos fuegos forestales registrados en la provincia durante las últimas semanas, entre ellos los declarados en El Saltador, en Carboneras, y en el paraje El Pocico, en Huércal de Almería, que obligaron a desplegar amplios dispositivos del Plan Infoca.

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