La defensa del funcionario de El Ejido (Almería) estudia pedir más pruebas forenses e imágenes de cámaras

Archivo - El funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) e historiador de Berja, Antonio Campos. - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular, ejercida por el abogado Antonio Relaño en representación de la familia de Antonio Campos, el funcionario municipal de Berja (Almería) de 54 años cuyo cuerpo apareció hace un mes en el maletero de su coche en la localidad ejidense de San Agustín, estudia solicitar nuevas pruebas forenses y la revisión completa de cámaras de seguridad para el esclarecimiento de los hechos.

En declaraciones a Europa Press, Relaño ha explicado que pedirán una ampliación al forense si el informe no refleja mecanismos de defensa por parte de la víctima, lo que resultará determinante para definir si los hechos deben investigarse como homicidio o asesinato. "Si no hay constancia de mecanismos defensivos pediremos una ampliación al forense", ha precisado.

El abogado ha indicado que el vehículo está en estudio para analizar restos de ADN y huellas y que también se revisará la ropa intervenida al investigado, donde habría restos de sangre. Estas pruebas permitirán esclarecer si existió resistencia y si hay rastro biológico adicional que pueda ampliar la investigación.

Además de los informes periciales, la acusación estudia solicitar nuevas imágenes de cámaras instaladas en la zona hortofrutícola donde apareció el coche. Relaño ha señalado que las cámaras existentes ya sitúan al investigado al volante durante la madrugada y horas posteriores, pero apunta que deben existir más puntos de grabación y que solicitarán su revisión completa cuando dispongan del resto de diligencias.

El letrado ha indicado que el acceso a los autos "ha sido parcial" y que están pendientes de recibir las piezas separadas que faltan por incorporar, donde podrían encontrarse los análisis ya practicados y otras pruebas en tramitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado este martes que el secreto de sumario se levantó el pasado día 29 de octubre por el Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido, lo que permitirá que las partes personadas accedan al conjunto de diligencias, hasta ahora solo conocidas por la magistrada instructora y la Fiscalía.

Antonio Campos desapareció pasadas las 21,00 horas del 27 de septiembre, cuando salió de su domicilio a bordo de su coche. Su cuerpo apareció maniatado y con signos de violencia en el maletero del vehículo junto a un almacén hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido.

El detenido permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el día 3 de octubre. El crimen ha provocado una gran conmoción en el Poniente almeriense, ya que el fallecido era muy conocido por su faceta de historiador y cofrade, por su participación en la vida social, cultural y religiosa de Berja, además de ser funcionario del Área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido.