Denuncian al conductor de la grúa fugado en Almería que dejó cuatro heridos y daños en coches tras lograr identificarlo

Avenida del Mediterráneo de Almería, a la altura de la Jefatura de la Policía Local. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha formulado varias denuncias por infracciones administrativas a un hombre de 53 años y vecino de Tabernas (Almería) como el conductor de la grúa que se dio a la fuga hace una semana tras provocar un accidente múltiple en la Avenida del Mediterráneo de Almería en el que causó daños en siete vehículos y dejó cuatro heridos leves.

Según ha informado la Jefatura, la sección de Atestados de la Policía Local consiguió identificar y contactar con el conductor, quien fue citado el pasado jueves para tomarle manifestación ante lo ocurrido. Las averiguaciones policiales permitieron comprobar que el hombre carecía de seguro del vehículo en vigor.

Así, se le han interpuesto varias denuncias por los hechos así como por abandonar el lugar del accidente en el que estaba implicado. Según su versión, el choque se produjo debido a que "no le funcionaron los frenos", debido que tras el siniestro "se fue porque se asustó".

Según han detallado desde el órgano policial, el conductor tendrá que enfrentarse además a un proceso judicial por reparación de daños que se encauzará por la vía civil.

El siniestro se produjo el pasado 21 de abril sobre las 20,20 horas y en él se vieron implicados seis turismos y la propia grúa. Tras el choque, el conductor de esta última abandonó el lugar.

Del total de heridos leves, dos fueron trasladados al Hospital Universitario Torrecárdenas en ambulancia, mientras que los otros dos se desplazaron por sus propios medios al centro médico al no necesitar transporte sanitario urgente.

El accidente obligó a cortar la Avenida del Mediterráneo en sentido descendente, de modo que la Policía Local tuvo que regular el tráfico en la zona y dejar únicamente el acceso para el autobús urbano. La normalidad en la circulación se recuperó sobre las 22,00 horas.