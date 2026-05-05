Gavira (Vox) llama a "mandar al paro" al PP y al PSOE el 17M: "Los andaluces queremos ser los primeros"

Acto de campaña de Vox en Dos Hermanas, Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha llamado este martes "a mandar al paro" al PP y al PSOE en las próximas elecciones del 17 de mayo frente a la propuesta de 'prioridad nacional' reiterando que "los andaluces y los españoles queremos ser los primeros en todo".

"Con el Partido Popular y con el Partido Socialista lo que nos espera es la misma ruina, con más maquillaje o sin menos maquillaje, pero los mismos datos, la misma precariedad y los mismos servicios públicos" ha añadido Gavira en un acto de campaña en Dos Hermanas (Sevilla) que ha contado con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal, y de los candidatos de la provincia con los que concurrirá a las elecciones al Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, Cristina Peláez, Juan Antonio Aguado, Ana Ruiz, entre otros.

Del mismo modo, Gavira ha calificado a la candidata de PSOE-A, María Jesús Montero, como "un insulto a Andalucía". "El 17 de mayo se va a enterar. Los andaluces le van a decir, aquí no os queremos. Vete para Madrid, Montero", ha señalado.

El candidato de Vox ha recalcado que "muchos votantes socialistas están avergonzados de que la candidata del PSOE sea la encargada de pagar los cheques a Puigdemont y a Otegi para que el mafioso de su jefe pueda estar un rato más en la Moncloa".

Frente a ello, Gavira ha asegurado que a partir del 17 de mayo Andalucía se puede convertir con Vox en "un bastión que haga frente a la mafia que tenemos en la Moncloa".

Por otro lado, en referencia al presidente de la Junta y candidato de PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha apuntado que en el debate del lunes de RTVE "no quería hablar del campo y nosotros queremos un presidente que hable del campo y que evite que en Andalucía se arranque en olivos y se pongan placas solares".

"Necesitamos que en Andalucía haya un presidente que se meta en líos, que genere ruido, pero que solucione el problema de la atención sanitaria y de los servicios públicos que tenemos los andaluces", ha añadido.

Ante las críticas recibidas por el resto de partidos que tachan a Vox de "racistas" Gavira ha afirmado que "primero se defiende a la gente de tu casa, luego ayuda a tus vecinos y si puedes y tienes, pues ayuda a los de fuera".

"NECESITAMOS GENTE VALIENTE"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su apoyo a Gavira y le ha felicitado por su actuación en el debate de este lunes.

"Tenemos que conseguir que en el gobierno de Andalucía y en los gobiernos regionales de toda España haya gente sin miedo, gente valiente que se atreva a responder a nuestra prioridad nacional absoluta que es echar a Pedro Sánchez inmediatamente y poner a los españoles en el primer lugar de la acción de los políticos de España", ha afirmado en el acto.

En esta línea, ha puesto el foco en la "inmigración masiva" como la causa principal de la crisis de la vivienda y la "inseguridad" en las calles andaluzas.

"Si vienen dos millones y medio de personas, pues como es natural, desean un techo en el que vivir. Y lo van a hacer por las buenas o por las malas", ha asegurado.

El líder nacional de Vox ha vuelto a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el proceso de regularización de personas migrantes y lo ha relacionado con las próximas elecciones generales. Asimismo, ha criticado la corrupción de su entorno en referencia al 'caso mascarillas'.

Frente a esta situación, Abascal se ha mostrado confiado en "un gran respaldo de los andaluces" de cara a los próximos comicios frente a los "socialismos de distintos colores".

En este sentido, ha llamado a la movilización para "condicionar" a Moreno y "hacer cosas importantes" poniendo de ejemplo los últimos acuerdos de gobierno firmados en Aragón y Extremadura.

"Piensen en los jóvenes y hagan por primera vez una apuesta distinta apoyando a este movimiento social y patriótico que es Vox", ha concluido.



