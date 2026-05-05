Zapatero apela al PSOE-A de las "inmensas mayorías" para pedir con "gratitud" votar a Montero el 17M

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene en un mitin en Huelva en el marco de la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este martes las "convicciones", la historia y la trayectoria del PSOE para pedir el voto el próximo 17 de mayo a la candidatura que encabeza la líder socialista María Jesús Montero para presidir la Junta, y para ello ha recordado con "gratitud" la contribución del PSOE andaluz a las "inmensas mayorías" que su partido consiguió en elecciones como las de 2004 y 2008, que le permitieron ser investido en dos ocasiones como jefe del Ejecutivo.

"Me rindo a Andalucía y al PSOE", ha proclamado José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha dedicado a repasar algunos de los hitos de la historia de los gobiernos socialistas la mayor parte de un mitin que ha ofrecido en el marco de la campaña electoral andaluza, en el edificio Jacobo del Barco del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, que ha completado su aforo con unas 500 personas sentadas, más varios centenares que se han quedado fuera.

En compañía de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, y ante la presencia también de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, el expresidente ha defendido que España "vive el mejor momento de su historia, pero hace falta explicar que hoy hay muy pocos países en el mundo donde se viva mejor" que aquí, donde haya "una mejor receptividad" para los ciudadanos, donde "más ciudadanos del mundo quieren venir a hacer turismo o a trabajar", o "donde haya una mayor calidad en la igualdad" de derechos entre hombres y mujeres.

Zapatero, que ha comenzado subrayando el "buen humor" con el que acudía a este mitin, ha reiterado en varias ocasiones que los socialistas se podían sentir "orgullosos" de sus actuaciones cuando han gobernado.

Frente a ello, ha advertido de que los socialistas no van a "permitir que este país pierda la dignidad por cuatro votos de la extrema derecha", y ha reivindicado que el PSOE "siempre ha defendido con convicción sus posiciones". "Por eso tenemos 147 años", ha remachado el expresidente.

Zapatero también ha dedicado parte de su intervención a valorar la política exterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo "valiente" que fue para decirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "no" a aumentar al 5% del PIB español el gasto en defensa, porque "eso es quedarnos sin hospitales, sin universidades, sin poder construir nada de futuro", ha añadido.

"Es una convicción", y "eso es lo que no soporta a la derecha y el Partido Popular", ha sostenido el exsecretario general del PSOE, quien ha recordado también la decisión que, con la "conciencia tranquila", tomó nada más llegar al Gobierno en 2004 de retirar las tropas españolas desplegadas en Irak por el anterior Ejecutivo de José María Aznar, y ha remarcado que lo hizo por "convicción política" y no por "electoralismo".

En esa línea, ha señalado que, el día de mañana, Pedro Sánchez podrá presumir de que, bajo su presidencia, "el Gobierno de España fue el ejemplo en el mundo de defensa de la legalidad internacional, de condena de la guerra y de apoyo al pueblo gazatí ante la barbarie" israelí.

LAS APORTACIONES DEL PSOE-A A ANDALUCÍA

Zapatero ha vinculado además al PSOE-A y a sus años de gobierno en la Junta la construcción de la actual Andalucía "moderna, avanzada, abierta", en la que "mucha gente viene a trabajar" en vez de tener que irse de la región, y ha subrayado que todo ello se debe atribuir al PSOE, "con el apoyo de los andaluces", ha añadido antes de criticar la posición que la UCD mantuvo ante el referéndum por la autonomía andaluza de 1980, con su lema 'Andaluz, este no es tu referéndum'.

También ha trasladado gratitud al PSOE, que "lo dio todo" por él y "por el país", y ha subrayado que él lo va a "dar todo por el Partido Socialista y por España", así como va a seguir apoyando a Pedro Sánchez, del que ha valorado también el dinero que ha ido transfiriendo a la Junta de Andalucía durante sus años de gobierno.

Zapatero ha aprovechado también para valorar la figura de Carmen Romero, exdiputada y exmujer del que fuera presidente del Gobierno Felipe González, al hilo de una entrevista con ella publicada en el diario 'El País' que le ha "emocionado", ha recomendado leer y le ha llevado a subrayar su "elegancia, lealtad" y "apoyo al PSOE y a Pedro Sánchez".

El expresidente ha defendido también que "Andalucía es la región que más ha contribuido a la estabilidad democrática y a la igualdad en España, por su historia, por lo que hizo en febrero del 81 y por lo que representa de equilibrio para la cohesión territorial".

"Es Andalucía quien tiene esa primacía, quien entiende de verdad la democracia en España, y quien entiende también y ha conocido y tiene la sensibilidad de que la mayor aportación, el cambio más trascendente, más de fondo, más social, más histórico que se ha producido en la España democrática es el avance imparable de los derechos de las mujeres hacia la igualdad".

"El espíritu socialdemócrata andaluz, el alma socialdemócrata ha hecho más que nadie por el cambio en España, por su democracia, por la igualdad de género", ha proclamado Zapatero, que ha recordado que, en los años de democracia, el PSOE-A ganó "casi siempre" en Andalucía por el apoyo que recibió de los andaluces.

En ese punto, ha expresado su "gratitud" por las "inmensas mayorías" que logró el PSOE en Andalucía en años como 2004 y 2008. "Me rindo a Andalucía y me rindo al Partido Socialista", ha sentenciado Zapatero antes de finalizar.

