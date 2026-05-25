El destino 'Costa de Almería' se abre al mercado polaco con los primeros vuelos chárter de TUI

Recepción de turistas procedentes de Polonia en el Aeropuerto de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El destino turístico 'Costa de Almería' ha inaugurado este lunes oficialmente una nueva vía de conexión con Europa del Este tras recibir en el Aeropuerto de Almería los dos primeros vuelos chárter de la operativa especial de TUI Poland, una ruta que "abre de par en par el mercado polaco al litoral y a la planta hotelera de la provincia durante toda la temporada de verano".

El estreno de la operativa ha estado respaldado de forma unánime por las principales instituciones del sector, cuyos representantes han dado la bienvenida a los primeros 325 pasajeros que han estrenado las rutas con Varsovia y Katowice: 180 viajeros en uno de los vuelos y 145 en el segundo.

Esta nueva operativa con Polonia funcionará a través de vuelos chárter directos con una frecuencia semanal hasta el próximo 5 de octubre de 2026, según ha indicado la Diputación en una nota.

Con una previsión de entre 300 y 400 pasajeros semanales, se estima que la provincia reciba a lo largo de este verano un flujo total de entre 6.000 y 8.000 turistas polacos, un perfil de viajero caracterizado por su alta estancia media y un notable impacto económico en el destino.

Los representantes institucionales han coincido en mostrar su "profundo agradecimiento" a TUI Poland por "apostar decididamente por la provincia para expandir sus rutas".

Las administraciones locales y autonómica han remarcado que el establecimiento de una línea chárter regular supone un incentivo y un salto cualitativo histórico que sitúa a la marca 'Costa de Almería' en una posición de privilegio dentro del mercado polaco, potenciando tanto el turismo urbano de la capital como el turismo de sol y playa de referentes internacionales como Roquetas de Mar.

Asimismo, se ha destacado la importancia de la colaboración público-privada con un "aliado histórico como el grupo TUI", reiterando la total disposición de todas las partes a seguir colaborando para consolidar la ruta en el futuro.

Con el objetivo de multiplicar las ventas y la promoción en los países de origen, en estos primeros vuelos viaja también un nutrido grupo de agentes de viajes y prescriptores turísticos polacos que participan en un fam trip o viaje de familiarización.

Durante los próximos días, estos profesionales conocerán de primera mano los recursos del litoral almeriense, la excelencia de la planta hotelera, la gastronomía local y los contrastes culturales de la provincia, de modo que puedan comercializar y prescribir el destino con total garantía de éxito en Polonia.

Al acto de bienvenida en la terminal de llegadas del Aeropuerto de Almería han acudido la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, el delegado territorial de Turismo, Juan José Alonso, los concejales de Turismo de Almería y Roquetas, Joaquín Pérez de la Blanca y Amalia López Yelamos, y el director del aeropuerto de Almería, Ignacio Tejero.