El destino 'Costa de Almería' cierra 2025 con más de 70 acciones promocionales

Reunión del Consejo Provincial de Turismo de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha celebrado este jueves la última sesión ordinaria del Consejo Provincial de Turismo, en la que ha hecho balance del destino 'Costa de Almería', que ha cerrado 2025 con más de 70 acciones impulsadas a lo largo del año.

Estas actuaciones se han articulado en cuatro ámbitos: licitaciones públicas, contrataciones, acciones promocionales y acciones inversas, dentro de este órgano de la institución provincial que reúne a más de 300 empresas, entidades y administraciones almerienses con el objetivo de potenciar este sector estratégico para el desarrollo de los 103 municipios de la provincia a través de la marca.

En la sesión se han dado a conocer las principales claves de la próxima edición de Fitur, que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero de 2026, y además se ha aprobado la incorporación de dos nuevos miembros al Consejo, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto al diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y la diputada de Turismo de Almería, María José Herrada, ha saludado al plenario, ya que es la primera sesión del Consejo en la que participa como presidente, "para trasladaros que en esta etapa el turismo va a seguir jugando el mismo papel estratégico que ha venido desempeñando hasta ahora en la acción política de Diputación".

"Siempre me tendréis a vuestra disposición, así como a la diputada de Turismo, María José Herrada, y todo el personal del Servicio Provincial de Turismo, que hace un gran trabajo, para escuchar vuestras propuestas y mejorar nuestra colaboración", ha manifestado.

Por otro lado, García Alcaina ha mostrado "su admiración por el trabajo conjunto que el sector privado y Diputación llevan a cabo para que el destino 'Costa de Almería' sea cada vez más valorado y visitado".

"Si nuestro modelo turístico sostenible y para todos los públicos es un éxito, se debe a la excelencia de vuestro trabajo. Porque el turismo es la mejor tarjeta de presentación al mundo con la que contamos. Nos ayuda a generar e igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan", ha expresado.

En este sentido, el presidente ha expuesto las principales líneas de acción de la estrategia provincial para potenciar el destino 'Costa de Almería' a corto y medio plazo, que pasan por la revalorización del patrimonio con la consolidación del Murec y la "inminente recuperación" del Cortijo del Fraile.

Asimismo, ha señalado la apuesta por el turismo deportivo, con la previsión de que la provincia vuelva a protagonizar una etapa de la Vuelta Ciclista a España, así como la mejora de la conectividad mediante el posicionamiento líder en el mercado británico, la apertura a nuevos destinos y la presencia de 'Costa de Almería' en las principales ferias turísticas nacionales e internacionales.

García Alcaina ha mostrado su deseo de que todas estas acciones, "siempre de la mano de los agentes del sector, conseguiremos mejorar las buenas cifras que atesoramos con más pernoctaciones, viajeros y conexiones aéreas".

Todo ello para "apuntalar el objetivo compartido de garantizar un desarrollo económico que beneficie a toda la provincia y a todos los almerienses". "Con vuestro trabajo, compromiso, talento, pasión y amor por Almería dais sentido al esfuerzo de Diputación por impulsar nuestro destino", ha añadido.

ACCIONES PARA DIFUNDIR 'COSTA DE ALMERÍA'

En el primer grupo, el de las licitaciones públicas, se encuentran iniciativas como la promoción de 'Costa de Almería' en Liverpool, la difusión de la provincia como destino cicloturista en el mercado belga y la captación de turistas en origen en el mercado británico.

Asimismo, se incluyen el patrocinio de festivales de música, eventos culturales y deportivos, así como la promoción de 'Costa de Almería' como destino cultural, en época estival o para disfrutar del interior, entre otras muchas iniciativas.

En el ámbito de las contrataciones se pueden mencionar la presencia de 'Costa de Almería' en el mercado del Benelux en los cines Kinépolis, la presentación de 'La Desértica' en Madrid, la promoción de la provincia en el mercado islandés o a través de portales como Minube, OpenGolf o Civitatis 2025, así como la difusión de la imagen de 'Costa de Almería' en pantallas LED del centro de Madrid.

Respecto a las acciones promocionales, 'Costa de Almería' ha fortalecido su presencia en los principales foros turísticos de carácter profesional y para público general de España y del resto del mundo, como Fitur, Berlín, París, Londres en la 'World Travel Market', Dinamarca o Portugal, así como en distintas ciudades españolas con un importante flujo de viajeros a Almería, como Madrid, Murcia, Valladolid, Asturias, Granada, Santander y Barcelona.

En el ámbito de las acciones inversas, es decir, aquellas en las que profesionales y agentes del sector viajan a 'Costa de Almería' para conocer todo lo que ofrece al visitante, se encuentran 'press trips' de las Oficinas Españolas de Turismo de ciudades como Oslo, Roma, Estocolmo, París, Copenhague o La Haya.

FITUR 2026 Y NUEVOS MIEMBROS

En la sesión de este jueves se han desvelado algunas claves de la presencia de 'Costa de Almería' en la edición de Fitur 2026, el principal evento internacional del sector que se llevará a cabo del 21 al 25 de enero de 2026 en Ifema, Madrid.

La provincia mostrará de nuevo su oferta a los agentes del sector y público general con la estrecha colaboración de los 103 municipios y empresas turísticas de la provincia. Este año 'Costa de Almería' volverá contar con un único escenario para las presentaciones de todos los municipios que acudan a la cita.

Además, el Consejo Provincial de Turismo ha recibido a nuevos miembros que se unen a este órgano conformado por instituciones públicas, asociaciones y empresas del sector.

Actualmente forman parte de él más de 300 entidades con las que se elabora, conjuntamente con Diputación, las estrategias promocionales de 'Costa de Almería'. Este jueves se han unido al Consejo Provincial de Turismo 'Gestiones Turísticas e Inmobiliarias Alsur' y 'Tours Almería Tourism'.