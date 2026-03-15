El destino 'Costa de Almería' muestra sus paisajes y experiencias a la Guía Repsol y a National Geographic

El periodista Miguel Cuesta Aguirre durante su visita al yacimiento arqueológico del Barrio Andalusí, en Almería, dentro del 'press trip' para promocionar el destino 'Costa de Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista freelance Miguel Cuesta Aguirre, colaborador de medios como Guía Repsol o Viajes National Geographic, ha recorrido distintos enclaves de la provincia de Almería dentro de un 'press trip' para promocionar el destino 'Costa de Almería' en estas publicaciones especializadas.

La iniciativa ha estado organizada por la Diputación de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo y en colaboración con Turismo Andaluz, según ha indicado la institución supramunicipal en una nota.

La diputada de Turismo de Almería, María José Herrada, ha recibido al periodista durante su visita a diferentes espacios del interior y del litoral almeriense, donde ha conocido los atractivos que conforman la oferta turística, natural, industrial y cultural de la provincia.

Herrada ha destacado que "acciones como este 'press trip' son una herramienta fundamental para seguir posicionando el destino 'Costa de Almería' en medios de gran prestigio nacional e internacional".

"Que periodistas especializados puedan conocer de primera mano nuestra provincia y contar su experiencia a través de publicaciones como Guía Repsol o National Geographic es una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo la autenticidad, diversidad y riqueza de nuestro territorio", ha expresado.

En este sentido, Herrada ha señalado que "desde la Diputación de Almería trabajamos para impulsar una promoción turística basada en experiencias reales, en contacto directo con nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico".

"Este tipo de iniciativas nos permiten dar visibilidad tanto a nuestros grandes iconos turísticos como a los rincones del interior con un enorme potencial, contribuyendo a desestacionalizar el turismo y a generar nuevas oportunidades para nuestros municipios durante todo el año", ha añadido.

Gracias a esta iniciativa, el profesional que colabora con estos medios se ha puesto en la piel de un turista "curioso e inquieto" para plasmar las sensaciones de la experiencia que le ha aportado la visita al destino 'Costa de Almería', dentro de un programa de actividades organizado en colaboración con empresas turísticas e instituciones locales, algunas de las cuales han ofrecido sus servicios desinteresadamente.

Durante su recorrido ha visitado las Salinas de Cabo de Gata y algunos de los bares de tapas más populares del centro histórico de la capital. También ha realizado un recorrido en bicicleta gravel con inicio en la Venta del Pobre (Níjar), que ha discurrido por la Vía Verde de Lucainena de las Torres, además de conocer otros atractivos turísticos de la provincia.

Asimismo, ha participado en rutas de senderismo por el Parque Natural de Cabo de Gata y ha visitado enclaves como la Playa de los Muertos, Mesa Roldán y Agua Amarga. También ha realizado un recorrido literario y cinematográfico por los escenarios vinculados a las películas de Sergio Leone y a obras de Carmen de Burgos, Lorca o Goytisolo en el área comprendida entre Rodalquilar y Los Albaricoques (Níjar).

Entre los espacios visitados figura también el Ecomuseo 'La Casa de los Volcanes', donde ha conocido el patrimonio minero del Parque Natural, además de realizar una ruta de senderismo por el entorno del Cerro del Cinto.

Miguel ha visitado el Cortijo Boutique Siete Calas y, por último, el yacimiento arqueológico del Barrio Andalusí y el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería donde se ha reunido con la diputada provincial de Turismo.