El destino 'Costa de Almería' se promociona en Hungría con un 'fam trip' para agentes de viajes y periodistas

Fam trip entre agentes de viaje y periodistas de Hungría para la promoción del destino 'Costa de Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El destino 'Costa de Almería' ha organizado un viaje de familiarización dirigido a agentes de viajes y periodistas húngaros, una acción impulsada por la Oficina Española de Turismo en Viena, Kartago Tours, Turismo Andaluz y el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería.

Este 'fam trip' busca promocionar Almería como un referente de destino y consolidar la ruta aérea chárter Budapest-Almería durante la temporada de verano 2026, según ha explicado la institución provincial en una nota.

Tras la buena acogida de esta conexión en 2025, el turoperador húngaro Kartago Tours ha renovado su apuesta por la provincia como destino turístico de referencia para el mercado húngaro.

El grupo está formado por 14 agentes de viajes seleccionados por Kartago Tours, dos periodistas, un representante del propio turoperador y un representante de la Oficina Española de Turismo en Viena, responsable del mercado húngaro.

Todos ellos han participado en una agenda diseñada para conocer de primera mano algunos de los principales recursos turísticos de la provincia y trasladar esa experiencia a sus clientes y lectores en Hungría.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha destacado que "este 'fam trip' es una herramienta fundamental para seguir abriendo mercado en Centroeuropa y para que quienes venden el destino puedan vivirlo, conocerlo y recomendarlo con argumentos reales".

En este sentido, ha señalado que 'Costa de Almería' cuenta con una oferta "diversa, competitiva y con identidad propia, capaz de combinar sol y playa, naturaleza, cultura, gastronomía, experiencias activas y una planta hotelera de primer nivel".

Herrada ha subrayado que "la consolidación de la conexión Budapest-Almería supone una oportunidad estratégica para la provincia, porque facilita la llegada directa de visitantes internacionales y fortalece la posición del destino en un mercado con gran capacidad de crecimiento".

Asimismo, ha incidido en que "cada agente de viajes y cada periodista que conoce Almería se convierte en un prescriptor de nuestra tierra, y eso tiene un impacto directo en la comercialización, en la reputación del destino y en la generación de nuevas oportunidades para el sector turístico".

Durante su estancia, los participantes han estado en Roquetas de Mar, así como en la capital, la zona de Tabernas y en el Oasys MiniHollywood. Una de las actividades que han podido realizar es una ruta en buggy, "una experiencia que muestra el potencial de Almería para el turismo activo, de naturaleza y de aventura".

El grupo también ha conocido el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La expedición recorrió diferentes puntos del parque, "referente por su singularidad paisajística, sus playas, su biodiversidad y su capacidad para atraer a viajeros que buscan experiencias auténticas"; así como la Geoda de Pulpí, uno de los recursos turísticos más singulares de la provincia y un atractivo de gran proyección nacional e internacional.

Los agentes también han podido conocer de primera mano la oferta alojativa de la provincia y los servicios que se ponen a disposición del visitante internacional.

TURISMO LGTBIQ+

De otro lado, Almería también ha reforzado su posicionamiento dentro del turismo Lgtbiq+ internacional con su participación en el Foro Andalucía Lgtbiq+2026, celebrado en Granada.

La presencia de 'Costa de Almería' en este encuentro "permite vincular el destino a los valores de la diversidad y la pluralidad, con la intención de crear una imagen de marca y potenciar 'Costa de Almería' como el destino perfecto, completo, seguro y abierto en el que disfrutar de unas vacaciones".

Herrada ha afirmado que "Almería es un destino que se vive desde la libertad, la autenticidad y la cercanía. Queremos que cualquier persona que nos visite se sienta bienvenida, encuentre propuestas adaptadas a sus intereses y descubra una provincia abierta al mundo, con capacidad para competir en los grandes segmentos turísticos internacionales".

En esta convención se han mantenido reuniones de trabajo con más de 30 agentes y asesores de viajes especializados procedentes de 16 nacionalidades, abarcando mercados estratégicos como Estados Unidos, Japón, Taiwán, Brasil, Países Bajos, Alemania, Suecia, Letonia, Finlandia, Italia, Polonia, Argentina, Portugal, México, India y España.

La participación en el Foro Lgtbiq+ 2026 cobra una especial relevancia al constituir la antesala del próximo Congreso Internacional de la IGLTA (International Lgtbiq+ Travel Association), la principal organización global dedicada al turismo inclusivo, que se celebrará el próximo mes de noviembre.