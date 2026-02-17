Detenida una empleada de una residencia de mayores en Almería por hurtar joyas a un matrimonio durante su turno de noche

Pulsera recuperada en el marco de la investigación por hurto en una residencia de mayores del Río Nacimiento (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una trabajadora de una residencia de mayores de la comarca del Río Nacimiento (Almería) como supuesta autora de un delito de hurto tras sustraer joyas a un matrimonio afincado en el centro durante su turno nocturno.

Según informa la Comandancia en un comunicado, la investigación se inició a raíz de una de las entrevistas que la Guardia Civil realiza de forma continua dentro de la ejecución del Plan Mayor de Seguridad para la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

A partir de ahí, el Puesto de la Guardia Civil de Gérgal inició una "investigación exhaustiva" que permitió localizar en varios negocios de compra y venta de oro parte de las piezas sustraídas.

Como resultado de la actuación, los agentes recuperaron parte de las joyas, localizaron a la supuesta autora y procedieron a su detención como presunta responsable de un delito de hurto.

El Plan Mayor de Seguridad es un programa preventivo del Ministerio del Interior diseñado para proteger a los mayores de 65 años, grupo considerado vulnerable, con el objetivo de prevenir robos, estafas, hurtos y maltratos, mediante charlas en centros de mayores y el fomento de la confianza en las fuerzas de seguridad.

Entre sus características figura la prevención activa a través de charlas en asociaciones, residencias y centros de la tercera edad; el enfoque en delitos comunes como robos en domicilios, hurtos, maltrato y estafas, incluido el uso fraudulento de cuentas bancarias; la colaboración con instituciones públicas y privadas; y el fomento de la denuncia por parte de las personas mayores ante cualquier situación de riesgo o delito.