Detenida una empleada de una residencia de mayores en Almería por hurtar joyas a un matrimonio durante su turno de noche

Pulsera recuperada en el marco de la investigación por hurto en una residencia de mayores del Río Nacimiento (Almería).
Pulsera recuperada en el marco de la investigación por hurto en una residencia de mayores del Río Nacimiento (Almería). - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 17 febrero 2026 15:05
ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una trabajadora de una residencia de mayores de la comarca del Río Nacimiento (Almería) como supuesta autora de un delito de hurto tras sustraer joyas a un matrimonio afincado en el centro durante su turno nocturno.

Según informa la Comandancia en un comunicado, la investigación se inició a raíz de una de las entrevistas que la Guardia Civil realiza de forma continua dentro de la ejecución del Plan Mayor de Seguridad para la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

A partir de ahí, el Puesto de la Guardia Civil de Gérgal inició una "investigación exhaustiva" que permitió localizar en varios negocios de compra y venta de oro parte de las piezas sustraídas.

Como resultado de la actuación, los agentes recuperaron parte de las joyas, localizaron a la supuesta autora y procedieron a su detención como presunta responsable de un delito de hurto.

El Plan Mayor de Seguridad es un programa preventivo del Ministerio del Interior diseñado para proteger a los mayores de 65 años, grupo considerado vulnerable, con el objetivo de prevenir robos, estafas, hurtos y maltratos, mediante charlas en centros de mayores y el fomento de la confianza en las fuerzas de seguridad.

Entre sus características figura la prevención activa a través de charlas en asociaciones, residencias y centros de la tercera edad; el enfoque en delitos comunes como robos en domicilios, hurtos, maltrato y estafas, incluido el uso fraudulento de cuentas bancarias; la colaboración con instituciones públicas y privadas; y el fomento de la denuncia por parte de las personas mayores ante cualquier situación de riesgo o delito.

