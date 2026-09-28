Detenida en Níjar (Almería) por abandono la tutora de cuatro menores sin escolarizar

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NÍJAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Níjar (Almería) ha detenido a una mujer por un presunto delito de abandono de menores ya que ejercía como tutora legal de cuatro niños que mantenía sin escolarizar y en unas condiciones que han obligado a las autoridades a trasladarlos a centros de protección.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los menores residían en una vivienda "en condiciones inadecuadas de habitabilidad y hacinamiento", según las indagaciones efectuadas a través del agente tutor de la Policía Local de Níjar.

La actuación, desarrollada el pasado jueves, se ha realizado de forma coordinada con los Servicios Sociales Comunitarios de Níjar, la Fiscalía de Menores de Almería y los servicios de protección de la Junta de Andalucía.

Tras comprobar la situación de los menores y ante las circunstancias detectadas, se inició un protocolo para conducir a los menores a distintos centros, mientras que la mujer fue arrestada.

ALEJAMIENTO Y ACOSO

De otro lado, los agentes también han detenido a un varón por el presunto quebramiento de una orden judicial de alejamiento con respecto a una menor que lo había denunciado anteriormente por supuestas conductas de acoso.

Tras recibir el aviso, los agentes comprobaron que la medida judicial continuaba vigente. Asimismo, recabaron imágenes que evidenciaba el incumplimiento de la medida, por lo que fue arrestado.