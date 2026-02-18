Detenidas dos personas por estafar más de 8.000 euros al vender joyas falsas como oro blanco en Adra (Almería)

Algunas de las joyas intervenidas por la Guardia Civil en Adra (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa por vender joyas falsas como si fueran de oro blanco auténtico en un establecimiento de compra-venta de oro en Adra (Almería), con un perjuicio económico superior a 8.000 euros.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Berja, según ha informado la el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de enero en un establecimiento de compra-venta de oro de la localidad abderitana, cuando los sospechosos acudieron al comercio con diversas joyas de oro blanco que, tras superar inicialmente las pruebas habituales de verificación, fueron adquiridas por el comerciante.

La investigación se inició tras la denuncia del propietario del negocio, quien alertó de que varias piezas adquiridas días antes no eran auténticas. Posteriormente, comprobó que al menos una de ellas no era oro blanco y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, tras haber abonado más de 8.000 euros por las joyas.

Tras las pesquisas, los agentes tuvieron conocimiento de que los sospechosos tenían previsto regresar al establecimiento para completar una nueva venta. Por ello, se procedió a la detención de uno de los implicados cuando acudió al comercio con nuevas piezas de joyería de similares características a las previamente vendidas, que pretendía vender por unos 5.000 euros.