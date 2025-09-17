Detenidas dos personas en Roquetas de Mar (Almería) con más de 13.500 euros en monedas falsas

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en un centro comercial de Roquetas de Mar (Almería) a dos personas de origen asiático, de 45 y 46 años, como presuntas autoras de un delito de falsificación de moneda y otro de estafa, tras ser sorprendidas cuando manipulaban máquinas de cambio y expendedoras en el sótano del establecimiento.

En el marco de la investigación posterior se intervinieron 13.550 euros en monedas de "apariencia ilícita" y 8.170 euros en efectivo legal ocultos en un vehículo vinculado a los arrestados, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado.

El operativo se activó después de que el Centro Operativo de Servicios (COS) alertara a los agentes sobre la presencia de los sospechosos. Una vez en el lugar, los guardias civiles procedieron a identificarlos, aunque ambos adoptaron una "actitud nerviosa" e "hicieron caso omiso a las órdenes", por lo que fueron interceptados y sometidos a un registro superficial.

En ese cacheo se halló una gran cantidad de monedas con "signos de manipulación", billetes, numerosas bolsas de cierre ZIP vacías y múltiples tickets de empresas relacionados con el cambio automático de monedas.

La empresa afectada había detectado hechos similares en otros puntos de España, donde se utilizaban monedas presuntamente falsas para canjearlas por efectivo legal, una práctica que ya había sido comunicada al Banco de España.

Durante la investigación se localizó un vehículo tipo SUV, propiedad de uno de los arrestados, que contenía 19 sacas blancas con monedas de 20 céntimos, algunas con serigrafía característica. El coche y sus ocupantes fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Roquetas de Mar, donde se practicó un registro "exhaustivo".

En el interior se intervinieron 115 bolsas con 354,94 kilos de monedas de 20 céntimos y 3,057 kilos en monedas de 50 céntimos, con un valor aproximado de 13.550 euros en piezas de "apariencia ilícita".

Asimismo, los agentes decomisaron 8.170 euros en billetes de curso legal y localizaron tickets de distintos centros comerciales y máquinas de varias localidades --Santa Pola, Benidorm, Alicante, Lérida y Roquetas de Mar--, lo que, según la Comandancia, "evidencia una actividad itinerante destinada a consumar el presunto fraude".

Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar Plaza 7.