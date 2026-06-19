Detenidas en Níjar (Almería) dos personas con más de 30 kilos de marihuana en maletas antes de viajar a Rumanía

Agentes de la Guardia Civil conducen a dos detenidos durante la actuación en Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras intervenir 30,5 kilogramos de marihuana envasada al vacío y oculta en dos maletas de viaje durante un dispositivo de seguridad desplegado en un área de servicio de la A-7, en Níjar (Almería). Los ocupantes del vehículo habían manifestado su intención de desplazarse a Rumanía.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la sustancia intervenida estaba distribuida en 31 bolsas de plástico transparentes envasadas al vacío, con cogollos de marihuana repartidos en 30 bolsas de un kilogramo y una bolsa adicional de medio kilogramo, hasta alcanzar un peso total de 30,5 kilogramos. El valor estimado asciende a 57.281 euros.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando una patrulla que realizaba labores de prevención de la delincuencia en el área de servicio de Bayyana, en la autovía A-7, observó un vehículo estacionado en una zona poco iluminada y ocupado por dos personas en "actitud sospechosa".

Tras mantener una "vigilancia discreta", los agentes identificaron a ambos ocupantes, de nacionalidad rumana y vecinos de Roquetas de Mar. Durante las comprobaciones, constataron que uno de ellos tenía en vigor diversos señalamientos policiales, entre ellos una prohibición de salida del territorio nacional.

La "actitud de nerviosismo" de ambos y las manifestaciones realizadas sobre su intención de desplazarse a Rumanía llevaron a los agentes a inspeccionar el vehículo. En el maletero localizaron dos grandes maletas de viaje de las que se "desprendía un olor compatible con marihuana".

5.000 EUROS EN EFECTIVO

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos ocupantes del vehículo, a la aprehensión de la droga y a la intervención de 5.000 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y el vehículo utilizado para el transporte de la sustancia estupefaciente.

Las diligencias instruidas y los detenidos fueron remitidos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, Plaza número 6.

La Comandancia recuerda que la colaboración ciudadana resulta "fundamental" para detectar actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Ante "movimientos sospechosos" en áreas de servicio, aparcamientos o zonas aisladas, ha pedido contactar con el cuerpo, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la web de la Guardia Civil y la aplicación 'Alertcops'.