Detenido con unas 300 dosis de éxtasis, medicamentos y drogas en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería)

Material y dinero intervenido. - GUARDIA CIVIL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un individuo que fue sorprendido con unas 300 pastillas y dosis de éxtasis, cocaína, heroína, anfetaminas y medicamentos así como con más de 500 euros en efectivo en un establecimiento situado en Las 200 Viviendas en Roquetas de Mar (Almería).

Según han confirmado a Europa Press desde la Comandancia de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado domingo, cuando los agentes localizaron al varón en posesión de 117 pastillas de éxtasis y otros 170 comprimidos de trankimazín y lírica. Entre sus pertenencias también pudieron localizar distintas dosis de cocaína, heroína y anfetaminas.

Los agentes se desplazaron de madrugada hasta el lugar de los hechos en apoyo a varias patrullas de Policía Local alertados por los vecinos de la zona, que se quejaban de las molestias ocasionadas en un establecimiento donde, según sus sospechas, podría darse la venta de estupefacientes.

En este sentido, fuentes próximas a la investigación han explicado que los agentes localizaron al sospechoso cuando bajaba por unas escaleras con un bolso negro. Fue al percatarse de la presencia policial cuando habría intentado cambiar de dirección, de modo que fue requerido por los agentes.

Durante el cacheo, además de los estupefacientes, también se le intervinieron tres teléfonos móviles de distintas marcas y características. El detenido por un delito contra la salud pública fue arrestado y puesto a disposición de un juez de Roquetas de Mar.