Detenido tras agredir a la responsable de un supermercado en Pulpí (Almería) e intentar huir en autobús

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Pulpí (Almería). - POLICÍA LOCAL DE PULPÍ - Archivo

PULPÍ (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Pulpí (Almería) ha detenido a un varón como presunto autor de un robo con intimidación después de agredir a la responsable de un supermercado y tratar de abandonar la localidad en autobús.

Los hechos tuvieron lugar el 7 de junio, según han trasladado a Europa Press fuentes municipales, que han precisado que la mujer sorprendió al hombre cuando presuntamente intentaba sustraer varios efectos y fue golpeada al tratar de recuperarlos.

Tras la agresión, el varón, de origen marroquí y con antecedentes por hechos similares, emprendió la huida hasta la estación de tren, habilitada temporalmente como punto de salida de autobuses, con la intención de abandonar el municipio.

Una patrulla de la Policía Local que regresaba de San Juan de los Terreros localizó el autobús en el que se encontraba el varón, por lo que los agentes interceptaron el vehículo, le hicieron bajar y lo identificaron antes de arrestarlo.

El arrestado fue trasladado inicialmente a dependencias policiales y, posteriormente, entregado a la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias correspondientes, tras lo que ha quedado a disposición de la autoridad judicial.

La mujer no precisó asistencia sanitaria tras la agresión. La propia afectada ha agradecido en redes sociales la "rápida actuación" de la Policía Local de Pulpí y de la Guardia Civil, y ha asegurado que "todo quedó en un susto".