Archivo - Imagen de un agente de Policía Nacional frente a un ordenador - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre como presunto autor de un delito de 'child grooming', tras supuestamente contactar y mantener conversaciones de contenido sexual con una menor a través de la redes sociales. La investigación se inició el pasado mes de marzo, después de que la madre de la menor presentara una denuncia en la Comisaría de Algeciras.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la progenitora tuvo conocimiento de los hechos a través de una amiga de su hija que le alertó de que un perfil desconocido estaba contactando con la niña mediante una aplicación que utilizaba habitualmente para comunicarse con sus compañeros de colegio.

Tras comprobar los mensajes intercambiados, la madre constató la gravedad de las conversaciones y aportó a los investigadores los primeros indicios que permitieron iniciar las pesquisas, entre ellos la posible ubicación del sospechoso en la provincia de Almería.

Las gestiones realizadas por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras permitieron identificar al presunto autor y localizar su domicilio en Almería, contando para ello con la colaboración de la Comisaría de Policía Nacional de dicha ciudad.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que el investigado pudiera estar contactando con otros menores, los agentes solicitaron el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro. Una vez autorizado, efectivos policiales de Algeciras se desplazaron hasta Almería y, con el apoyo de agentes de la comisaría local, procedieron a la entrada en el inmueble y a la detención del sospechoso.

Durante el registro, los investigadores localizaron numerosos archivos de pornografía infantil almacenados en los teléfonos móviles del detenido, por lo que también se le atribuye un presunto delito relacionado con este tipo de material. Los agentes intervinieron dos dispositivos electrónicos que serán sometidos a un análisis forense para determinar el alcance del contenido y comprobar la posible existencia de otras víctimas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.