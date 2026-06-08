Detenido en el barrio de Pescadería un hombre buscado por retener a otro a punta de pistola en Níjar (Almería)

Vehículo de la Policía Nacional en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la barriada almeriense de Pescadería a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria policial por unas diligencias de la Guardia Civil de Níjar instruidas tras la denuncia de un varón que manifestó que había sido retenido en su propio vehículo a punta de pistola en San Isidro. La intervención derivó en una persecución a pie en la que resultaron lesionados dos agentes.

Al detenido, al que le constaban cinco detenciones previas por hechos relacionados con robo con violencia, quebrantamiento de condena, un delito contra la seguridad vial y varios delitos de atentado a agente de la autoridad, se le atribuye ahora un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.

La requisitoria era de búsqueda, detención y personación por un presunto delito de amenazas, según ha informado la Comisaría Provincial de Almería en un comunicado.

Según la denuncia que dio lugar a esas diligencias, la víctima habría sido abordada en la localidad nijareña de San Isidro por dos varones. Uno de ellos supuestamente le habría intimidado con un arma de fuego para obligarle a subir a su propio vehículo.

De acuerdo con el relato denunciado, la víctima habría permanecido retenida durante un trayecto por distintos puntos de la provincia hasta que pudo desatarse y recuperar el control del vehículo en las inmediaciones del centro comercial Torrecárdenas.

La detención tuvo lugar sobre las 10,10 horas del día 7 de junio, cuando varios agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que realizaban labores de paisano en un vehículo camuflado en Pescadería, accedieron a la calle Buzo.

La Policía Nacional ha precisado que se trata de una zona en la que se intensifican habitualmente los dispositivos preventivos por la posible presencia de puntos vinculados al consumo y venta de sustancias estupefacientes.

Durante el servicio, los agentes observaron a dos varones que salían de un inmueble y procedieron a identificarlos tras exhibir la placa emblema y el carné profesional. En el cacheo superficial de seguridad practicado al ahora detenido localizaron diversas sustancias estupefacientes, que fueron intervenidas, y levantaron la correspondiente acta-denuncia, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Al comprobar los datos de filiación a través de la Sala 091, los policías verificaron que uno de los identificados tenía en vigor la requisitoria policial vinculada a las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Níjar el día anterior.

Cuando los agentes se disponían a colocarle los grilletes, el detenido acometió contra uno de los policías, al que propinó varios golpes en el pecho, y aprovechó la situación para salir a la carrera.

Los agentes iniciaron una persecución a pie, en la que el detenido hizo "caso omiso" a las reiteradas indicaciones de "alto, policía". Finalmente, fue alcanzado en la calle Cordoneros, donde continuó con una "fuerte resistencia activa", golpeó de nuevo a los policías y alentó a gritos a otras personas de la zona para que intervinieran e impidieran su detención.

Ante la tensión generada en el lugar, los policías solicitaron apoyo de otras dotaciones "para garantizar la seguridad de la actuación". Varios indicativos uniformados acudieron de inmediato y colaboraron en la reducción definitiva del detenido, que fue introducido en el vehículo policial y trasladado posteriormente a un centro hospitalario para ser asistido.

Como consecuencia de la intervención, dos agentes de la Policía Nacional resultaron lesionados. Uno de ellos sufrió contusiones torácicas, un esguince de rodilla y un traumatismo, mientras que el segundo presentó traumatismos en la muñeca y el tobillo. Ambos requirieron asistencia médica.