El detenido por defecar y destrozar la Iglesia de San Roque en Almería irá a juicio en la Audiencia por robo

Archivo - Agentes de Policía Nacional frente a la Iglesia de San Roque de Almería. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha acordado la apertura de juicio oral por un delito de robo con fuerza contra el hombre que fue detenido por la Policía Nacional acusado de robar, realizar destrozos y defecar en el interior de la Iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería de Almería, el pasado 29 de octubre.

En su auto, consultado por Europa Press, la juez accede a la petición realizada por la Fiscalía en la causa donde también figura como acusación la Asociación Abogados Cristianos para llevar a juicio al detenido ante un presunto delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público en horas fuera de apertura, por lo que se expone a penas de hasta cuatro años y medio de prisión.

Asimismo, la resolución también establece una fianza de 2.218 euros para hacer frente a una eventual indemnización en concepto de responsabilidad civil por los efectos sustraídos y los daños causados en caso de ser declarado culpable por la Audiencia Provincial de Almería; órgano declarado competente para el enjuiciamiento.

La Fiscalía pidió la apertura de juicio ante los indicios recogidos en la investigación que apuntan a que entre las 22,30 horas del 29 de octubre y las 10,30 horas del día siguiente el acusado, accedió al templo "violentando el portón" y "tras revolver los efectos" y "producir diversos desperfectos en el mobiliario y estancias" habría sustraído 30 euros del interior del lampadario y un teléfono móvil, aún pendiente de tasación. Los datos habrían supuesto un coste de 1.633 euros.

Abogados Cristianos ha incidido en una nota en los "importantes destrozos" en puertas, armarios y otros elementos ocasionados por el acusado, quien además "cometió un acto vejatorio y de extrema gravedad al defecar en el interior del templo en un gesto de desprecio simbólico y profanatorio hacia el recinto sagrado", según sostienen ante un ataque que "generó una fuerte indignación entre los vecinos y fieles, al tratarse de un lugar de culto con profundo arraigo en la comunidad".

La Fiscalía da cuenta además del historial delictivo del acusado, quien entre 2017 y 2021 ha sido condenado por otros cinco delitos de robo con fuerza por tribunales de Pamplona, Pontevedra, A Coruña y Ávila a penas que, globalmente, superan los diez años y cuatro meses de prisión.

DETENIDO POR UNA HUELLA

El presunto responsable fue detenido apenas un mes después de los hechos gracias a la labor de la Policía Nacional, que localizó una huella dactilar parcial durante su exploración del templo tras la denuncia interpuesta por el párroco.

La Brigada Provincial de Policía Científica de Almería realizó una inspección ocular técnico policial con la que lograron recuperar un vestigio lofoscópico parcial en el marco de una caja de llaves tirada junto con otros objetos, cuya identificación requirió procedimientos técnicos avanzados debido a su fragmentación y escasa calidad.

Este trabajo permitió identificar al presunto autor, a quien le constan 56 detenciones policiales previas, muchas de ellas por hechos similares en templos de diversas provincias españolas.

A partir de la identificación, el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería acordó su localización y detención, dictándose la pertinente requisitoria policial.

Las primeras gestiones no dieron resultado hasta que, el 27 de noviembre --28 días después del robo-- agentes de la Comisaría Estación Sur de Madrid detectaron al sospechoso durante un dispositivo preventivo. En el momento de la detención, los agentes localizaron en la mochila del arrestado dos destornilladores, herramientas compatibles con el 'modus operandi' de los robos con fuerza que se le atribuyen.