Detenido después herir a mordiscos a un agente alertado por incidentes en un supermercado de Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 23 años de edad ha sido arrestado en Roquetas de Mar (Almería) tras haber propinado mordiscos en una mano a un agente de la Guardia Civil cuando procedía a su detención tras ser alertado por los responsables de un supermercado en el que habría sustraído algunos productos y amenazado de muerte a su vigilante.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 17,00 horas horas del pasado 12 de noviembre, cuando la Guardia Civil recibió un aviso ante posibles incidentes en un establecimiento situado en la carretera de Alicún con un individuo, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

Una vez llegados al lugar de los hechos, los agentes vieron al vigilante de seguridad frente a un varón que, según el responsable del comercio, llevaba un mes rondando el establecimiento, del que entraba y salía varias veces al día para, supuestamente, sustraer productos de su interior.

En esta línea, el responsable también señaló las amenazas sufridas por el personal, que incluso había llegado a ser agredido, conforme a su versión. El mismo vigilante de seguridad señaló también amenazas de muerte por parte del sospechoso.

Así, y ante las indicaciones de los agentes para identificar al sospechoso, este inició una huida, lo que dio lugar a una persecución para su arresto. Tras darle alcance, el acusado habría tratado de resistirse y zafarse. En el momento de ser detenido, habría mordido a uno de los agentes.

El detenido, junto con las diligencias por un delito de desobediencia y otro de atentado, fueron puestos a disposición de una juez de Roquetas de Mar (Almería), que ordenó su libertad provisional.