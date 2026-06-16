Detenido dos años después en Almería un hombre que huyó de un control con 50 kilos de hachís en un vehículo robado

Agentes de la Guardia Civil de Almería junto al hombre detenido. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Huércal-Overa (Almería) a un hombre como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, falsedad documental, robo y uso de vehículo, y desobediencia a agentes de la autoridad por unos hechos ocurridos en 2024, cuando habría huido de un control policial con unos 50 kilos de hachís en un vehículo sustraído.

El investigado, que permanecía en paradero desconocido, ha sido localizado finalmente en la localidad de Murcia después de dos años de pesquisas en el marco de la operación 'Timuga', desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Huércal-Overa, según ha informado la Comandancia en una nota.

Los hechos se remontan a un control preventivo de identificación y verificación de personas y vehículos establecido por la Guardia Civil, que evadió un vehículo que transportaba hachís. Tras ello, sus ocupantes huyeron y abandonaron posteriormente el vehículo, sin que pudiera practicarse ninguna detención en ese momento.

A partir de entonces, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores, si bien la dificultad para localizarlo y las medidas adoptadas para evitar su identificación y ubicación han prolongado la investigación hasta la actualidad.

Cuando los agentes procedieron a su detención, el hombre portaba cuatro kilos de hachís, por lo que se le atribuye un nuevo delito de tráfico de drogas antes de su puesta a disposición judicial.