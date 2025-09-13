Detenido un hombre atrincherado con un arma en una vivienda en Purchena (Huelva), con 19 requisitorias

PURCHENA (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido este pasado viernes, 12 de septiembre, de una persona que se había atrincherado en una vivienda situada en la localidad almeriense de Purchena, portando un arma larga con la que pretendía eludir la acción policial.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los hechos se producen en el marco de una investigación llevada a cabo por el Equipo de Investigación del Puesto de Albox, que mantenía vigilancia activa sobre el individuo, al cual le constan 19 señalamientos judiciales.

Entre ellos, una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión; catorce órdenes de búsqueda, detención y personación; una orden de prohibición de residir en Purchena, así como otros señalamientos de menor gravedad, y pendiente de imputaciones por delitos recientes.

Durante la vigilancia, la Guardia Civil observó cómo el citado individuo accedía, junto a su pareja, al interior de un domicilio ubicado en la localidad de Purchena quebrantando "de forma flagrante" la orden judicial que le impedía residir allí.

Ante esta circunstancia, el instituto armado desplegó un amplio dispositivo operativo, formado por once efectivos, que procedieron a asegurar y perimetrar la vivienda. Durante la entrada al inmueble, se localizó a la pareja del investigado,quien portaba una escopeta, siendo inmediatamente desarmada y detenida.

Tras confirmar que el varón se hallaba atrincherado en la planta superior de la vivienda y que podría disponer de dos armas con munición real, se solicitó el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Almería.

Mediante la intervención coordinada de las patrullas intervinientes, se logró la detención del individuo "sin que se produjeran daños personales, ni entre los agentes actuantes ni entre terceras personas". Aun así, la Guardia Civil continúa con las diligencias para la puesta a disposición judicial del detenido, así como con la investigación de los posibles delitos adicionales cometidos por el mismo.