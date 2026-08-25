Detenido un hombre en Fondón (Almería) acusado de intentar robar en dos viviendas a través de sus patios

Detenido por el intento de robo en dos viviendas en Fondón (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Fondón (Almería) a un hombre acusado de intentar cometer dos robos en sendas viviendas de la localidad, a las que habría tratado de acceder a través de sus patios, de modo que fue sorprendido por varios vecinos que lo retuvieron.

En el primero de los hechos, el individuo habría accedido al patio del inmueble y con la intención de entrar en la vivienda, habría forzado y roto las rejas de protección, sin conseguir finalmente acceder a su interior.

Posteriormente, ese mismo día, el sospechoso habría accedido al patio común de varias viviendas situadas en la misma localidad, y habría intentado entrar en uno de los inmuebles

La rápida reacción de los vecinos, que dieron aviso al 062, resultó "determinante", ya que varios de ellos sorprendieron al individuo cuando se disponía a acceder a la vivienda y consiguieron retenerlo hasta la llegada de los agentes de la Guardia Civil, que procedió a su detención.

Los agentes comprobaron que al detenido le constaban numerosos antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y otros hechos delictivos. Asimismo, el detenido tenía vigente un señalamiento judicial de prohibición de salida del territorio nacional. El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja.