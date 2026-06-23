Detenido un hombre tras herir a otro con arma blanca durante una discusión en Abla (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras una agresión con arma blanca a otro varón durante una discusión registrada en la Plaza Mayor de Abla (Almería) en la noche del 13 al 14 de junio.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press que el suceso se produjo en el transcurso de una pelea entre dos varones, uno de los cuales resultó herido.

Por el momento, no han trascendido los datos del arrestado ni la calificación concreta del delito que se le atribuye. Tampoco se han precisado las circunstancias que originaron el enfrentamiento ni el alcance de las lesiones sufridas por la víctima.