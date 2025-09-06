Detenido en Huércal Overa (Almería) a un fugado de la Justicia con 25 requisitorias judiciales

HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia civil de la Comandancia de Almería, ha detenido en un área de servicio de la autovía A- 7, perteneciente al término municipal de Huércal Overa, a un varón, residente en Barcelona, al que le constaban 25 requisitorias judiciales, entre las que se encontraban más de una quincena de órdenes de detención e ingreso en prisión.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, la actuación llevada a cabo por la Guardia Civil tiene su origen cuando durante uno de los dispositivos de prevención y e identificación, llevado a cabo en una estación de servicio de la autovía A-7, un vehículo repostando, en el que sus ocupantes, al percatarse de la presencia de los agentes dejaron "con una actitud evasiva" el vehículo en el surtidor y entraron al restaurante de la estación de servicio, "levantando sospecha a la fuerza actuante".

Ante esta sospecha, los agentes han procedido a la identificación del vehículo y los ocupantes, siendo estos un varón mayor de edad, que ha intentado en reiteradas ocasiones facilitar datos de identificación personales ficticios,y una menor de edad, por lo que son desplazados hasta el acuartelamiento, para verificar su verdadera identidad.

Tras comprobar sus datos, indentificaron que se trataban de un residente en la provincia de Barcelona y que posee 25 requisitorias judiciales, entre las que se encuentran varios señalamientos de detención, personación, averiguación de domicilio e ingreso en prisión, en su mayoría por delitos contra el patrimonio, cometidos a lo largo de toda la geografía española. Entre los supuestos delitos cometidos por el autor, la Guardia Civil ha logrado esclarecer mediante su detención un hurto ocurrido en un establecimiento de la provincia de Burgos, donde el botín fue de 5.500 euros en efectivo.

Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil ha detenido a un prófugo de la justicia y ha puesto a la menor a disposición de sus tutores legales, quedando salvaguardado, los intereses superiores de la protección de los menores.