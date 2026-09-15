Detenido el presunto autor del robo de 1.000 euros y daños en locales de Huércal-Overa (Almería)

El sospechoso de robo en un establecimiento de Huércal-Overa (Almería) captado por una cámara de seguridad. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor del robo de 1.000 euros en un establecimiento comercial de Huércal-Overa (Almería) que habría causado daños en otro local, del que no sustraer nada, después de que fuera identificado por una cámara de seguridad.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, la investigación arrancó mediante las denuncias presentadas por los responsables de ambos negocios que sufrieron el asalto cuando se encontraban cerrados al público.

En el primero de ellos, el autor accedió al establecimiento tras forzar la entrada. Allí consiguió apoderarse de más de 1.000 euros en efectivo, además de ocasionar diversos daños materiales. El segundo, donde también fue forzado el acceso, se produjeron daños en el interior, sin que en esta ocasión llegara a sustraerse dinero.

A raíz de estos hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación y realizaron distintas gestiones encaminadas al esclarecimiento de ambos robos y a la identificación de su presunto responsable, que finalmente fue detenido.

El detenido fue puesto a disposición del titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa (Almería) acusado de dos delitos de robo con fuerza.