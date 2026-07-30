Detenido en el Puerto de Almería con más de 170.000 comprimidos psicotrópicos ocultos en un vehículo rumbo a Marruecos

Comprimidos intervenidos en el Puerto de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenir 172.718 comprimidos de medicamentos sujetos a prescripción médica ocultos en un doble fondo artesanal de un vehículo que pretendía embarcar desde el Puerto de Almería con destino a Nador, en Marruecos.

Según ha informado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar el 25 de julio, cuando agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras fiscalizaron un turismo que se disponía a embarcar con destino a la ciudad marroquí.

Durante la inspección, la "actitud nerviosa" del conductor y las "anomalías detectadas" en la parte posterior de la carrocería despertaron las sospechas de los agentes, que trasladaron el vehículo a las dependencias de la Guardia Civil del Puerto de Almería para someterlo a "una inspección técnica más exhaustiva".

Los agentes localizaron bajo el maletero un doble fondo de fabricación artesanal. El conductor no facilitó ningún mecanismo de apertura, por lo que fue necesario desmontar parte de la estructura para acceder a su interior.

En su interior se encontraron 114.060 comprimidos de clonazepam, comercializado como Rivotril, de dos miligramos; 33.920 comprimidos de alprazolam, conocido como Trankimazin, de dos miligramos; y 24.738 comprimidos de pregabalina, comercializada como Lyrica, de 300 miligramos.

Los 172.718 comprimidos estaban fuera de sus envases originales, distribuidos en blísteres y carecían de documentación que acreditara su origen, trazabilidad o legítima posesión.

El clonazepam y el alprazolam están catalogados como sustancias psicotrópicas incluidas en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y se encuentran sometidos a un régimen específico de control debido a su potencial de abuso y dependencia.

La Guardia Civil ha explicado que las benzodiacepinas, como el Rivotril y el Trankimazin, y los moduladores neuronales, como la pregabalina, suponen "graves riesgos para la salud" cuando se consumen sin control médico.

Estos medicamentos constituyen de forma habitual algunas de las materias primas empleadas para elaborar el denominado 'Karkubi', una droga de abuso extendida en el norte de África y conocida popularmente como la "droga de los pobres".

El Instituto Armado recomienda adquirir los medicamentos exclusivamente en farmacias y establecimientos autorizados, así como no comprar medicamentos para terceras personas sin la documentación correspondiente que justifique su procedencia y destino.

Ante cualquier sospecha relacionada con el tráfico ilícito de medicamentos o sustancias psicotrópicas, se puede informar a la Guardia Civil mediante los teléfonos 062 y 112, la página web o la aplicación 'AlertCops', que permite contactar de forma "rápida y discreta" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso de forma anónima.