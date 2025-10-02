Detenido un sospechoso del crimen del hombre de Berja hallado muerto en un maletero en El Ejido (Almería)

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 23 años como uno de los sospechosos del crimen de Antonio Campos, el hombre de Berja (Almería) de 54 años cuyo cuerpo sin vida y con evidente signos de violencia apareció maniatado en el maletero de su propio vehículo en un aparcamiento cercano a una empresa hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido, en la madrugada del pasado lunes.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press el arresto del sospechoso, de origen marroquí, tras las averiguaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que durante los últimos días se han afanado en reconstruir los hechos desde la desaparición del funcionario municipal, al que se vio por última vez pasadas las 21,00 horas del sábado anterior, cuando abandonó el domicilio familiar.

