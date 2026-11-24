Imagen de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón de unos 48 años de edad acusado de un presunto delito de lesiones después de que, conforme a la investigación, hubiera rociado con insecticida a un grupo de menores en el rellano de su edificio para que se marchara, llegando a golpear en la cabeza a una de ellas con el mismo bote durante un "forcejeo".

Según han confirmado a Europa Press fuentes del 112 Andalucía y la Comisaría, los hechos tuvieron lugar poco antes de las 21,00 horas, cuando un alertante avisó de que un hombre había causado lesiones a una menor, de unos 15 años, y le había provocado un "sangrado en la cabeza".

Hasta el lugar de los hechos, en la calle Verbena, se desplazaron varias dotaciones de Policía Nacional y Policía Local, que actuaron además para contener a decenas de personas que, antes de la llegada de los agentes, se habían congregado frente a la vivienda del presunto autor de los hechos para reclamarle los hechos e instarle a que saliera.

En este sentido, las unidades de prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional aseguraron la zona y disolvieron a la masa al tiempo que se procedían a la detención del sospechoso mientras que la menor era desplazada por una unidad a un centro hospitalario para ser atendida de sus heridas.

Conforme a las versiones recogidas por los agentes, los hechos habrían tenido lugar después de que un grupo de cuatro menores, amigas y familiares entre sí, hubieran accedido al portal de un edificio de la zona para resguardarse porque "tenían frío".

Así, el sospechoso habría salido al rellano para instarlas a salir de allí, de forma que en un momento dado habría tomado un bote de insecticida y habría rociado con él a las menores, lo que habría dado lugar a un "forcejeo" con al menos una de ellas que habría acabado con la agresión.