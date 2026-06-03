Detenidos en Almería dos jóvenes tras asaltar una vivienda y robar joyas y efectos valorados en 70.000 euros

Agentes de la Policía Nacional durante la intervención desarrollada en el marco de la operación 'Aria' en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en domicilio habitado tras esclarecer el asalto a una vivienda de la capital en la que fueron sustraídas joyas y otros efectos valorados en unos 70.000 euros.

Según ha informado la Comisaría en un comunicado, los dos detenidos han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza 6 de Almería, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de ellos, mientras que el segundo ha quedado en libertad a la espera de la celebración del juicio.

Entre los efectos sustraídos figuraban numerosas joyas de oro, perlas, coral, lapislázuli y piedras preciosas, además de material electrónico, fotográfico profesional y otros objetos de valor.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación 'Aria' por el Grupo V-UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, especializado en delitos contra el patrimonio, a raíz de la denuncia presentada por los propietarios del inmueble, que se encontraban fuera de la ciudad cuando se produjeron los hechos.

El robo fue detectado después de que los perjudicados recibieran un aviso de su sistema de seguridad y contactaran con un vecino de la zona, quien manifestó haber escuchado ruidos durante la noche en el domicilio. Ante estos indicios, dieron aviso a los servicios de emergencia a través del 112.

A la llegada de los agentes, se comprobó que el inmueble se encontraba "completamente revuelto" y que los autores habrían accedido tras escalar un muro de unos 2,5 metros y forzar posteriormente una ventana.

La relación de efectos denunciados y las primeras comprobaciones realizadas por los agentes permitieron orientar la investigación hacia la identificación y localización de los presuntos autores.

Tras las gestiones practicadas por los investigadores del Grupo V-UDEV, los agentes identificaron a uno de los implicados, un varón de origen magrebí, y pusieron en marcha un dispositivo policial para su localización.

La tarde del 20 de mayo, funcionarios de la Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana identificaron en la estación intermodal de Almería a un individuo que portaba entre sus pertenencias varios efectos de posible procedencia ilícita.

Agentes del Grupo V-UDEV comprobaron su relación con el robo investigado y lo detuvieron. Durante la actuación se intervinieron varias joyas y efectos que posteriormente fueron reconocidos por el propietario como parte de los objetos sustraídos.

La investigación permitió además acreditar la posible participación de un segundo implicado, por lo que los agentes solicitaron autorización judicial para practicar una entrada y registro en el domicilio donde residía.

En la mañana del 21 de mayo, previa autorización de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza 6 de Almería, se llevó a cabo la entrada y registro, que culminó con la detención de otro varón de origen magrebí y la intervención de nuevos efectos relacionados con el robo.

Los investigadores realizaron gestiones para localizar el destino de las joyas sustraídas y lograron detectar la venta de varias piezas a través de peristas en Roquetas de Mar. Dos de esas joyas fueron reconocidas posteriormente por el propietario de la vivienda como efectos de su propiedad.