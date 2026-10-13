Detenidos en Almería con cerca de 120 plantas de cannabis en una vivienda del Poniente registrada por segunda vez

Un agente de la Guardia Civil inspecciona las plantas localizadas en una vivienda del Poniente de Almería.- GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas tras intervenir cerca de 120 plantas de cannabis en una vivienda del Poniente de Almería que ya había sido registrada en otra operación por los mismos hechos.

Según ha informado el instituto armado en una nota, ambas personas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La actuación se desarrolló el pasado mes de septiembre en el marco de la operación 'Ketanguren', cuando agentes del Puesto Principal de Roquetas de Mar, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Almería (Usecic), registraron el inmueble e intervinieron las plantas, con un peso total de 23,605 kilos.

Además, los agentes encontraron material destinado al cultivo, como bombillas, reflectores, equipos de aire acondicionado, ventiladores, sistemas de iluminación LED, cuadros eléctricos, equipos de climatización, una máquina deshumidificadora y compresores de aire acondicionado.

Una persona fue detenida en el interior de la vivienda, mientras que la otra fue arrestada horas después, una vez que los investigadores lograron localizarla.

La operación forma parte de las actuaciones permanentes de la Comandancia de Almería para prevenir y combatir el cultivo, la elaboración y el tráfico de drogas en la provincia.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar estas actividades y ha recordado que se puede facilitar información, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la página web de la Guardia Civil o la aplicación 'AlertCops'.