Detenidos dos hermanos acusados de agredir a sanitarios y a agentes durante una intervención en Turre (Almería)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a dos hermanos acusados de agredir a varios agentes así como a los miembros un equipo de asistencia sanitaria que acudió al domicilio en el que se encontraban en Turre (Almería) tras ser requeridos para atender a un familiar.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, los hechos tuvieron lugar en torno a las 22,30 horas cuando se recibió un aviso en el que se indicaba que varios miembros de un equipo sanitario que se había desplazado a realizar una atención domiciliaria habían sido agredidos por los hijos de la persona que había requerido atención médica.

Conforme a su testimonio, los miembros del servicio de emergencias habrían tenido que abandonar la vivienda y la ambulancia en la que se habían desplazado ante la actitud "violenta" de los sospechosos, quienes les habrían "golpeado" y "perseguido" tras exigirles el traslado de su familiar. Así, varios agentes se desplazaron hasta el lugar para localizar a los supuestos agresores en la vivienda, donde uno de ellos se habría enfrentado a tres agentes mediante gritos y habría intentado golpearlos, con lo que tuvo que ser reducido y arrestado ante el "forcejeo".

Fue entonces cuando apareció el segundo sospechoso que, al percatarse del arresto de su hermano, habría intentado "golpear" a dos de los agentes que estaban de espaldas a él. Finalmente, los guardias civiles pudieron repeler la agresión.

Ambos hermanos fueron conducido a dependencias policiales pese a que, durante el trayecto, habrían opuesto una fuerte resistencia, con nuevos golpes tanto a los funcionarios como a los vehículos oficiales en los que fueron desplazados. Las diligencias junto con los detenidos han quedado a disposición del juez en funciones de guardia de Vera (Almería).