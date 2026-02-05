Detenidos por el robo de un vehículo de alta gama valorado en 140.000 euros en Cuevas del Almanzora (Almería)

Dos personas captadas por una cámara de vigilancia en relación con un robo en una vivienda de Cuevas del Almanzora (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda situada en la localidad de Cuevas del Almanzora (Almería), en una actuación que ha permitido recuperar un vehículo de alta gama valorado en 140.000 euros, localizado en el municipio de Huércal de Almería.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación 'Grima-Anastasia', llevada a cabo por la Comandancia de Almería dentro de las labores de prevención y lucha contra la delincuencia, y ha concluido con la activación de los mecanismos de cooperación policial internacional para localizar a un tercer implicado.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición del Partido Judicial de Vera, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a un robo cometido en una mansión aislada de Cuevas, cuyo propietario, un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba de vacaciones en su país, detectó a través de las cámaras de seguridad que tres personas accedían al interior de la vivienda.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el propietario avisó a una persona de su confianza que se encontraba en la localidad, quien alertó a la Guardia Civil. Una vez regresó a España y comprobó el estado del domicilio, el propietario se personó en dependencias de la Guardia Civil para formalizar la correspondiente denuncia, en la que comunicó la sustracción de un vehículo de alta gama, una motocicleta, diverso material tecnológico y otros efectos, cuyo valor conjunto superaba los 161.000 euros.

A partir de la denuncia, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Vera iniciaron una investigación y establecieron un dispositivo de localización tras recabar diversa información, lo que permitió centrar las pesquisas en tres varones como presuntos autores del robo con fuerza en el interior de la vivienda. En el transcurso de estas actuaciones, el vehículo sustraído fue localizado estacionado en el término municipal de Huércal de Almería.