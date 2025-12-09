Detenidos tres hombres en Níjar (Almería) tras interceptarse una embarcación de alta velocidad

Embarcación intervenida tras su interceptación frente a Punta de la Polacra, en Níjar (Almería). - Guardia Civil

ALMERÍA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres tras interceptar una embarcación semirrígida de alta velocidad (AEV) a unas siete millas de Punta de la Polacra, en Níjar (Almería).

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, el 6 de diciembre, a las 22,45 horas, la Central Operativa de Servicios comunicó la detección de una embarcación "sospechosa" observada a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en unas coordenadas donde la nave se desplazaba a 6,5 nudos con rumbo 268 grados.

Una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Almería, que se encontraba operativa en la zona de Cabo de Gata, se desplazó "de inmediato" hacia el punto indicado y dio inicio a la persecución de la embarcación. La actuación culminó a las 23,50 horas, cuando la nave quedó interceptada.

Durante la intervención, los agentes procedieron a la aprehensión de una embarcación dotada con tres motores Yamaha de 300 CV, así como a la detención de sus tres ocupantes, todos ellos varones y mayores de edad.

Posteriormente, la patrullera del Servicio Marítimo Provincial (SMP) inició rumbo al Puerto de Almería y efectuó el remolque de la embarcación intervenida, donde se tramitaron las correspondientes diligencias. A los detenidos se les imputa su presunta participación como autores de un delito de contrabando, conforme a la legislación penal específica vigente.