Detienen a cuatro personas por el robo al camionero tiroteado y arrollado en La Mojonera (Almería) en septiembre

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de un mismo clan por su presunta relación con el caso del camionero que el pasado mes de septiembre recibió dos disparos tras haber sido atropellado al intentar escapar de quienes fueron a robarle cuando descansaba en su vehículo estacionado en la Ciudad del Transporte, perteneciente al término municipal de La Mojonera (Almería).

En el marco de la operación 'Marmolistas', los agentes han determinado que los detenidos habrían asaltado a los dos conductores de un camión para robarles, si bien uno de ellos consiguió huir del lugar. De otro lado, la víctima recibió una "brutal agresión" en la que fue "golpeado, atropellado y disparado con arma de fuego, resultando herido de gravedad".

Según se desprende del testimonio de los camioneros incluido en las investigaciones, poco antes de las 18,00 horas los perjudicados se encontraban en una parada de descanso en la Ciudad del Transporte de La Mojonera, en la calle Marmolistas, cuando escucharon ruidos procedentes de la caja del camión.

Al salir a comprobar lo que estaba ocurría, descubrieron a un varón en el interior, quien comenzó a "amenazarles con un cuchillo de grandes dimensiones" así como a una mujer en la parte de fuera, quien hacía "labores de vigilancia".

Fue entonces cuando comenzaron a llegar varios vehículos cuyos ocupantes se habrían lanzado a "agredir a las víctimas, empleando para ello diversas armas como garrotas y cadenas metálicas".

TRES EMBESTIDAS

Ante tal situación, los camioneros intentar escapar de lugar aunque uno de ellos fue alcanzado y agredido. Según los agentes, durante la persecución "le atropellaron hasta en tres ocasiones" antes de que apareciera otro vehículo del que bajó una persona que disparó con un arma corta de fuego contra la víctima.

Las pesquisas de la Guardia Civil los condujeron ante los supuestos autores de los hechos, quienes procederían de un mismo clan dedicado a "cometer robos en la zona".

A los detenidos se les achacan los delitos de tentativa de homicidio doloso, robo con violencia y tenencia ilícita de armas, entre otros. Sobre uno de los implicados recaía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

En los registros practicados se han intervenido dos armas cortas y una escopeta de repetición del calibre 12, todas ellas ilegales. También se ha comprobado que la escopeta había sido sustraída en un robo con fuerza en El Ejido en el año 2022.

Del mismo modo, hallaron diversa munición de nueve milímetros y cartuchos de calibre 12, así como armas blancas como navajas, puñales y objetos contundentes, como garrotas y la cadena, que se habrían empleado en los hechos. Además, durante los registros domiciliarios se apreciaron enganches irregulares a la red eléctrica, por lo que también se les acusa de un delito de defraudación.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Los detenidos y las diligencias han sido puestos a disposición judicial de la capital.