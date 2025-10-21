Detienen al presunto ladrón de piezas de vehículos tras el robo de unas cámaras de seguridad en El Ejido (Almería)

Imágenes del robo en el interior de un vehículo de un garaje comunitario de Almerimar, en El Ejido (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto ladrón de varias piezas y enseres de vehículos en un garaje comunitario de Almerimar en 2022 tras el robo de varias cámaras de seguridad instaladas en el núcleo de San Agustín, en El Ejido (Almería), valoradas en 22.000 euros, las cuales desaparecieron a finales del pasado mes de septiembre.

La investigación se inició a raíz de una denuncia en la que se informaba que las cámaras habían desaparecido después de que una persona escalara y forzara la retirada de los aparatos, según ha indicado la Comandancia en una nota.

A través de medios tecnológicos se hizo un seguimiento sobre el presunto ladrón, quien se había entregado y autoinculpado tras verse "cercado", según los agentes.

En este sentido, los investigadores atribuyen al arrestado la autoría de varios robos en el interior de vehículos de alta gama en un parking privado de Almerimar en 2022.

El autor, tras romper una de la ventanillas traseras, se centraba en el robo de ciertas piezas del vehículo, como el volante o cuadros de mandos, aprovechando también el momento, para sustraer objetos personales.

Además, en todos los casos, intentaba eludir la acción policial haciendo uso de guantes y una gorra para ocultar su rostro ante la posible existencia de cámaras de seguridad. Al arrestado se le achaca la comisión de, al menos, uno de estos robos. Las diligencias junto con el detenido fueron puestos a disposición judicial.