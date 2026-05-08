El Día Internacional de los Museos programa del 15 al 23 de mayo más de 35 actividades y un tren turístico en Almería

Presentación de la programación del Día Internacional de los Museos en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería celebrará el Día Internacional de los Museos con una programación cultural que se desarrollará entre el 15 y el 23 de mayo e incluirá más de 35 actividades dirigidas a todos los públicos.

El Museo de Arte Doña Pakyta, el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí y la Casa del Cine centrarán la programación, que incorporará como novedad un tren turístico que conectará los distintos espacios museísticos, según ha informado el Consistorio en una nota.

El programa ha sido presentado este viernes en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres' por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha destacado el papel de los museos como espacios de encuentro capaces de "tender puentes entre culturas, comunidades y realidades diversas".

La programación, que se desarrollará bajo el lema 'Museos uniendo un mundo', podrá consultarse mediante un código QR habilitado para facilitar el acceso a toda la información por parte de vecinos y visitantes.

Entre las principales novedades figura el 'Pasaporte del Día de los Museos', una iniciativa que se desarrollará del 15 de mayo al 15 de junio. Los participantes podrán recogerlo en los museos de la ciudad, en la Oficina Municipal de Turismo y en el tren turístico habilitado para la ocasión.

La actividad consistirá en recorrer los museos adheridos y localizar en cada uno de ellos una imagen oculta representativa del espacio. Una vez encontrada y mostrada en recepción, el visitante recibirá el sello correspondiente. Quienes consigan al menos cinco sellos podrán recoger un obsequio en la Oficina de Turismo, ubicada en la calle Juez, 6.

Otra de las novedades será el tren turístico que conectará distintos espacios museísticos del centro de la ciudad los días 16 y 17 de mayo. Las salidas tendrán lugar a las 10,15, 13,15, 17,00 y 19,00 horas desde la calle Reina Regente, con un recorrido por el Museo de Arte Doña Pakyta, los Aljibes Árabes, el CIP, la Casa del Poeta, el Museo de la Guitarra y el Yacimiento Arqueológico.

PROGRAMACIÓN POR DÍAS

La programación comenzará el 15 de mayo con una 'gymkana' en el Museo de Arte Doña Pakyta y, en el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, con una visita guiada y un taller de arqueología centrado en la creación de inciensos.

El 16 de mayo, además del recorrido del tren turístico, se celebrarán talleres y una visita especial en Doña Pakyta; visitas guiadas y talleres en el Yacimiento; visitas teatralizadas y un taller en el Ecomuseo; y una visita a la exposición 'La llamada de África y otras historias del cine colonial', en la Casa del Cine.

El 17 de mayo continuará abierta esta exposición en la Casa del Cine, mientras que el Yacimiento volverá a ofrecer visitas guiadas. Además, el tren turístico repetirá recorridos y horarios. El 18 de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos, el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí acogerá visitas guiadas durante toda la jornada.

El 19 de mayo, el Museo de Arte Doña Pakyta inaugurará una nueva obra invitada en su hall a las 10,30 horas. Un día después, la Casa del Cine inaugurará oficialmente la exposición 'La llamada de África y otras historias del cine colonial'. Esa misma tarde se proyectará el documental 'Un día vi 10.000 elefantes', seguido de una mesa redonda organizada por la Universidad de Almería en colaboración con el Ayuntamiento.

La programación continuará el 21 de mayo con una conferencia en el Yacimiento Arqueológico y un taller de Wikipedia en la Casa del Cine, donde posteriormente se proyectará la película 'Lejos de África'.

El 22 de mayo tendrá lugar una visita guiada por la exposición de la Casa del Cine y, finalmente, el día 23, este mismo espacio acogerá actividades como cuentacuentos, una mesa redonda y una nueva visita guiada. La clausura llegará por la tarde con la actuación del grupo África Soul y una degustación de comida africana amenizada por 'Sound System Rough y Rude'.

Pérez de la Blanca ha agradecido "el trabajo de los directores de los distintos espacios museísticos por impulsar una programación tan amplia y diversa" y ha animado "tanto a almerienses como a visitantes a participar en todas las actividades y descubrir la riqueza cultural de nuestros museos".