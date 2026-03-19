La Diputación de Almería diseña 22 experiencias de turismo activo para redescubrir la provincia hasta noviembre

La diputada provincial de Deportes de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz.
La diputada provincial de Deportes de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 11:54
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ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través de su Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud, ha presentado el programa 'Descubre tu provincia' con el que se ofrecen 22 actividades de turismo activo diseñadas para dinamizar el territorio y fomentar hábitos de vida saludables hasta el próximo mes de noviembre.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan Provincial del Deporte 2026, cuya misión es asistir a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, "utilizando el deporte como motor económico y herramienta para combatir la despoblación", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial de Deporte, María Luisa Cruz, ha destacado la "variedad" y el "alcance geográfico" de la propuesta, que encierra "una inmensidad de actividades los fines de semana destinadas a las familias y a los adultos" que abarcan desde la Sierra de los Vélez hasta el Poniente Almeriense y desde el Levante hasta la Alpujarra.

Cruz ha incidido en algunas de las novedades de la edición, que cuenta con rutas de senderismo hasta fines de semana completos a través de los programas 'Natura Alpujarra' y 'Natura Levante'. "Invito a todos los almerienses a que visiten la página de la Diputación, el Área de Deportes, y se inscriban en este inmenso calendario para disfrutar de los fines de semana en nuestra provincia", ha dicho.

Las inscripciones para las diferentes rutas y jornadas pueden realizarse a través de la web oficial de la Diputación de Almería y en la plataforma Todofondo. El programa busca la promoción del ejercicio físico en el medio natural así como generar un impacto directo en el comercio local y en la creación de empleo en las zonas rurales.

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