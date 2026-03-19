La Diputación de Almería diseña 22 experiencias de turismo activo para redescubrir la provincia hasta noviembre

La diputada provincial de Deportes de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través de su Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud, ha presentado el programa 'Descubre tu provincia' con el que se ofrecen 22 actividades de turismo activo diseñadas para dinamizar el territorio y fomentar hábitos de vida saludables hasta el próximo mes de noviembre.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan Provincial del Deporte 2026, cuya misión es asistir a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, "utilizando el deporte como motor económico y herramienta para combatir la despoblación", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial de Deporte, María Luisa Cruz, ha destacado la "variedad" y el "alcance geográfico" de la propuesta, que encierra "una inmensidad de actividades los fines de semana destinadas a las familias y a los adultos" que abarcan desde la Sierra de los Vélez hasta el Poniente Almeriense y desde el Levante hasta la Alpujarra.

Cruz ha incidido en algunas de las novedades de la edición, que cuenta con rutas de senderismo hasta fines de semana completos a través de los programas 'Natura Alpujarra' y 'Natura Levante'. "Invito a todos los almerienses a que visiten la página de la Diputación, el Área de Deportes, y se inscriban en este inmenso calendario para disfrutar de los fines de semana en nuestra provincia", ha dicho.

Las inscripciones para las diferentes rutas y jornadas pueden realizarse a través de la web oficial de la Diputación de Almería y en la plataforma Todofondo. El programa busca la promoción del ejercicio físico en el medio natural así como generar un impacto directo en el comercio local y en la creación de empleo en las zonas rurales.