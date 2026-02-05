Dos averías en las obras del Paseo de Almería y el soterramiento afectan al suministro hídrico en 83 calles

Técnicos de Aqualia trabajan en la reparación de una avería en la zona del soterramiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rotura de dos tuberías en las obras de remodelación del Paseo de Almería y en las de integración de las vías del tren a su paso por la ciudad han afectado al suministro hídrico de los vecinos de un total de 83 calles de la capital este jueves.

El Ayuntamiento de Almería ha informado sobre los trabajos que ejecuta la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas (Aqualia) en relación a ambas averías, que se han producido a lo largo de la tarde.

Así, la rotura de parte de la infraestructura en el Paseo ha afectado a un total de 74 calles del entorno, la mayor parte de ellas en el casco histórico, mientras que la avería situada en el camino de La Goleta afecta al suministro de agua potable de nueve calles.

Las viviendas de las vías afectadas por la rotura en las obras del soterramiento son las correspondientes a las calles Benitagla, Benizalón, Fuente Victoria, camino de la Goleta, Regaliz --margen derecho--, Álamo, Avena, Lentisco, y Avenida Sierra Alamilla, entre Castro de Filabres hasta Camino de la Goleta.

En el caso del Paseo, se han visto afectadas, además de la propia vía en sí, las calles Circunvalación Ulpiano Díaz, Aguilar de Campoo, Navarro Rodrigo, Reyes Católicos, García Alix, Zaragoza, Minero, Méndez Núñez, Javier Sanz, Padre Santaella, Rueda López, Marqués de Comillas, General Tamayo, Eguilior, Valero Rivera, General Segura, Gerona, Arapiles, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, Trajano, Séneca, Murillo, Cisneros, Solís y Eduardo Pérez.

También están a la espera de que se solucione la avería en las calles Infanta, Guzmán, Conde Ofelia, Sócrates, San Pedro, Martínez Almagro, Padre Luque, Doctor Gómez Ulla, Padre Alfonso Torres, La Unión, Gabriel Callejón, Siloy, Ricardos, Plaza Urrutia, Plaza San Pedro, Floridablanca, San Francisco de Asís, Doctor Leal de Ibarra, Castelar, Pelayo, Lirón, Concepción Arenal, Plaza Flores, Plácido Langle, Campomanes y Tenor Iribarne.

Los efectos han llegado también hasta Hernán Cortés, Las Tiendas, Lectoral Sirvent, Jovellanos, Mariana, Lope de Vega, Beatriz de Silva, San Indalecio, Cervantes, Emilio Ferrera, Plaza de Careaga, Arco, Rambla Obispo Orberá --margen con números pares--, Avenida Federico García Lorca --margen números impares, entre Rambla Obispo Orberá y Plaza de Emilio Pérez--, Conde Xiquena y Fructuoso Pérez.