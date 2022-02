Dos de cada tres positivos en Almería por autodiagnóstico covid pidieron baja en la app de Salud Responde hasta febrero

ALMERÍA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos tercios de las personas que comunicaron a través de la aplicación Salud Responde un positivo en covid-19 tras realizarse una prueba de autodiagnóstico en Almería entre el 30 de diciembre y el 6 de febrero solicitaron también a través de la 'app' la baja en su puesto de trabajo; la cual se obtenía automáticamente hasta que el 7 de febrero la Consejería de Salud y Familias introdujo la necesidad de realizar un test de contraste en un centro de salud para tramitar dicha baja laboral por covid.

En concreto, según los datos que maneja el servicio de Salud Responde a los que ha tenido acceso Europa Press, el 66,3 por ciento de los usuarios de la provincia de Almería que comunicaron un positivo o síntomas compatibles con la infección por SARS-CoV-2 pidieron también la incapacidad temporal durante el periodo en el que, únicamente con el trámite telemático, se iniciaba el procedimiento para gestionar el parte de baja por aislamiento preventivo durante, al menos, una semana.

En total, entre el 30 de diciembre y el 6 de febrero fueron 61.764 personas que las emplearon la vía móvil para dar cuenta de un positivo por covid-19 en la provincia de Almería, esto es, un 7,6 por ciento del total de las notificaciones recibidas a nivel andaluz, donde fueron 809.357 las pruebas positivas notificadas.

Durante todo el periodo, un total 40.992 de las comunicaciones por casos de contagio a través de pruebas de autodiagnóstico iban acompañadas de una solicitud de baja médica, lo que supone un 8,6 por ciento con respecto al volumen total registrado en el conjunto de Andalucía, donde se contabilizaron 473.495 peticiones de baja laboral.

La semana en la que más casos se notificaron mediante la aplicación de Salud Responde fue entre el 24 y 30 de enero, cuando se dieron a conocer 20.351 casos en Almería, con 11.995 solicitudes de baja médica. No obstante, fue durante la semana anterior, del 17 al 23 de enero, cuando más bajas se solicitaron en relación a los casos notificados, con 13.844 positivos de autodiagnóstico y 10.577 peticiones en Almería.

El 58,5 por ciento de los andaluces que trasladó un caso de contagio tras constatar la enfermedad mediante un test adquirido en farmacia solicitó la baja médica por el agravamiento de sus síntomas o por no poder teletrabajar en aislamiento, en su caso. La tramitación de las bajas médicas, no obstante, no se realizaron a través de Salud Responde, sino que fueron derivadas a los centros de salud.

Desde el 7 de febrero la solicitud de baja por positivo mediante la aplicación de Salud Responde con un test de antígenos positivo no implica la tramitación directa de dicha baja, ya que ahora es el centro de salud el que cita al paciente para confirmar la infección a través de una prueba de infección activa (PDIA) y, en caso de ser positiva, emitir un parte de baja.