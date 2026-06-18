Los ediles de Carboneras expedientados por el PSOE defienden su acción en el Algarrobico: "No vamos a ceder a chantajes"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, con otros concejales de su grupo durante el Pleno convocado para declarar nula la licencia de obras del hotel del Algarrobico. - Marian León - Europa Press

CARBONERAS (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, quien ha sido expedientado por su partido junto con otros cuatro concejales por apoyar un aplazamiento de la votación en Pleno del acuerdo para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, ha defendido la actuación de su grupo, adoptada "por responsabilidad y por coherencia".

"Lo que no vamos a hacer es ceder ni ante chantajes ni ante amenazas porque por delante de todo está el interés de nuestro pueblo de Carboneras", ha trasladado Amérigo en un vídeo publicado a las 11,30 horas de este jueves en las redes sociales del partido, en el que reafirma su postura a la hora de exigir nuevos informes para conocer "qué le puede costar al pueblo de Carboneras la anulación de la licencia del hotel".

En este sentido, ha justificado el apoyo dado a la propuesta del edil no adscrito Felipe Cayuela de recopilar nuevos informes a través de la intervención municipal y dejar sobre la mesa la propuesta que emana de una sentencia judicial emitida por el TSJA en 2021 y que venía avalada con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).

Pese a ello, el también exalcalde de Carboneras ha insistido en que el expediente elevado a Pleno estaba "incompleto" al carecer de "informes trascendentales para formar una opinión y un voto" de cara a las consecuencias que la decisión pudiera acarrear. En concreto, reclamaban informes de intervención, económico, jurídico y urbanístico.

"Queremos saber, con datos y con informes, qué le puede costar al pueblo de Carboneras la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico porque eso es importantísimo para que todos los de la corporación tengamos una opinión real, con todos los documentos", ha insistido.

Cabe señalar, no obstante, que la propia propuesta contemplaba "en cuanto a la obligación de indemnizar", de darse el caso, sería preciso "deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si este Ayuntamiento debe responder patrimonialmente, cualitativa y cuantitativamente" ya que, según argumentaba, "en este momento" el Ayuntamiento "no cuenta con los medios materiales y personales para su estudio en detalle".

En cualquier caso, Amérigo ha asegurado que los miembros de su grupo no se oponen a "cumplir, como no podría ser de otra manera, los mandamientos y los pronunciamientos judiciales" sino "todo lo contrario".