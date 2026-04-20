Encargan una intervención urgente ante el riesgo perder 72 grafitis históricos de Los Refugios de Almería

Visita técnica a los Refugio de la Guerra Civil de Almería. - JARQUIL

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha encargado una intervención urgente en los Refugios de la Guerra Civil ante los "procesos activos de deterioro" identificados en el interior de las galerías que ponen en peligro la preservación de hasta 72 grafitis históricos, tanto pintados como incisos, que recorren las paredes de estos pasadizos acondicionados a la visita turística y que sirvieron de protección a la población en su origen.

Si bien el espacio museístico permanece cerrado al público desde hace más de un año a raíz de un incendio detectado en un espacio anejo, lo que precipitó un proceso de reforma, esta actuación responde a un nuevo informe emitido el pasado 3 de marzo por parte de la coordinadora de los Refugios, que solicitaba una "intervención inmediata" para evitar "daños irreversibles en los elementos originales del conjunto".

El expediente, consultado por Europa Press, detalla mediante ficha hasta un total de 72 grafitis localizados en las galerías para determinar su posición, el tipo de grabado o pintado, la técnica empleada y sus medidas. También se documentan fotográficamente y se describe su contenido, desde dibujos a inscripciones con letras indeterminadas, palabras, nombres, fechas o frases.

Entre las inscripciones identificadas se encuentran algunos vítores y consignas como 'Viva la república', 'Viva la FAI' o 'UHP' --uníos hermanos proletarios--, siglas de organizaciones sindicales como la CGT, ubicaciones como 'Teatro Cervantes' y diversas marcas con la palabra 'Pozo', entre otras.

También aparece algunos dibujos indeterminados y otros más definidos, como varios de aviones, una hoz y un martillo, una espiga, un pez o un molino, además de cruces, estrellas y flechas, algunas para indicar salidas.

La actuación encomendada desde el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, también pretende preservar fragmentos de madera originales, un banco de baldosas dispuestas en damero, y suelos y escaleras alicatadas. De igual modo, se incide en los 47 metros cuadrados de azulejos azules del quirófano dispuesto bajo tierra que se reparten en una de las estancias, siendo los más disgregados los de la entrada.

Así, se turnó una inspección técnica en la que se constató que la humedad, las eflorescencias salinas y las afecciones externas "derivadas del uso público intensivo del espacio" estaban afectando no solo a los gratifis históricos sino también a otros elementos originales, como restos de madera conservados in situ así como azulejos y otras piezas cerámicas del solado del quirófano.

En el informe técnico previo, se apunta al carácter "evolutivo" y "progresivo" de las patologías identificadas "principalmente de la humedad ambiental constante propia del espacio subterráneo", ya que esto "favorece procesos de cristalización de sales" y "genera tensiones internas en los materiales, provocando pérdida de cohesión en morteros y soportes".

Asimismo, se han detectado "desprendimientos puntuales" en determinadas zonas, la fragilidad estructural en los restos de madera conservados y la pérdida de adherencia en diversas piezas cerámicas.

"Estas circunstancias comprometen gravemente la integridad material de los elementos originales y su adecuada conservación futura", avisaba el informe que ha servido de base para un contrato destinado a detener este proceso de deterioro de elementos de gran "valor testimonial y documental" así como la "degradación" de elementos originales que son apreciados durante la visita turística.

La obra, adjudicada el pasado 31 de marzo a la empresa Jarquil por un importe total de 18.029 euros --impuestos incluidos-- cuenta con seis meses a partir de la formalización del contrato.

La restauradora jefe de Jarquil, Noemí Sánchez, ha manifestado en una nota que esta actuación es "fundamental para la memoria colectiva de la ciudad" al tiempo que "supone un reto de una gran carga emocional y técnica".

"No solo trabajamos sobre muros, sino sobre los testimonios directos de quienes buscaron protección en ellos. Nuestra prioridad absoluta es la estabilización y conservación de estos grafitis históricos, aplicando criterios científicos que permitan detener su degradación y asegurar que este legado cultural permanezca legible y preservado para las futuras generaciones", ha explicado.