Endesa corta en Almería 250 enganches irregulares en los registros policiales, 12 con plantaciones de marihuana

Un técnico retira un enganche irregular a la red eléctrica durante la intervención policial. - ENDESA

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía eléctrica Endesa ha señalado el corte de 250 enganches irregulares a la red que se han realizado por parte de los técnicos asociados a la empresa que han acompañado a los agentes durante la operación policial contra el cultivo y tráfico de estupefacientes realizada en Almería, donde en 12 registros se han localizado plantaciones de marihuana.

Fuentes de la energética han explicado a Europa Press que las actuaciones realizadas durante este martes se han concentrado en los barrios de Pescadería-La Chanca y El Puche, aunque también se han producido desconexiones de enganches irregulares en el municipio de Gérgal.

En los más de 30 registros realizados desde primera hora de la mañana en zonas próximas a Pescadería o al conjunto monumental de La Alcazaba, los técnicos que han acompañado a los agentes han neutralizado enganches en calles como Blas de Lezo, Puntal o Valdivia así como en las vías Encuentro, Reducto o San Joaquín, entre otras como Chamberi, Plátano o Fandanguillos.

La operación, que también se ha extendido a otras calles de El Puche, ha permitido desmantelar redes irregular y aprehenderse de 500 metros de cable que era empleado para este tipo de conexiones.

Hasta el mes de octubre de este año, la compañía ha tramitado 2.948 expedientes por fraude en el consumo de energía de los que 140 se corresponden con expediente ligados al cultivo de marihuana. Estos 140 expedientes supone el 42,65 por ciento de la energía defraudada en lo que va de año, en concreto, 10.426.886 kWh de los 24.448.721 kWh identificados.